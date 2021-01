Trotz Corona-Schließung Bärenpark verzeichnet Besucherrekord

Bad Rippoldsau-Schapbach - Überfüllte Parkplätze auf der einen, gähnende Leere auf der anderen Seite: Kaum ein anderes Jahr war so gegensätzlich wie 2020, teilen die Tierschützer mit. Das Team um Leiterin Sabrina Reimann gehe hochmotiviert in das neue Jahr, denn 2021 liege einiges an. Neben einer neuen Luchs­anlage, neuen Beschilderungen und zahlreichen kleineren Vorhaben steht der Beginn der großen Parkerweiterung an.