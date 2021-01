Trotz Corona Rottweiler Fasnetsmacher im Bändel-Verkaufsstress

Seit der Narrenbändelverkauf im Kabisland angelaufen ist, bimmelt das Handy nahezu ununterbrochen. "Exil-Rottweiler, die in ganz Deutschland angesiedelt sind, bestellen Bändel. Das Interesse ist sehr groß", freut er sich. 500 Bändel mit der Aufschrift "Oh jerum koin Narrasprung 2021" hat der Ausschuss schon verkauft, neue sind bereits in Produktion. "Die Nachfrage ist enorm, 500 war eigentlich unser Ziel", betont Armleder, dass er so viele Narrenkarten samt Bändel nicht mal zu einer normalen Fasnet verkaufen würde. "Manche kaufen gleich mehrere, und wir haben sogar Bestellungen aus der Schweiz".

Über viele Jahre war die Fasnet für "Archie" Armleder das Highlight schlechthin. Als Abstauber, Rösslenarr, in der Schmotzigengruppe – an der Fasnet ließ er nichts aus. Doch mittlerweile stehe er der Entwicklung eher kritisch gegenüber. "Die Fasnet verkümmert zum Event, man hat als Narr kaum noch Chancen, irgendwo reinzukommen, da überall Party ist und rumgegrölt wird", bedauert er und lobt die Elzacher Schuttigzimmer, in denen die Narren für das Publikum unerkannt unter sich sein können.