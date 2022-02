7 Zuletzt fand das Southside Festival im Juni 2019 statt. (Archivbild) Foto: Frank Engelhardt

Oberndorf - Ein ganzes Wochenende lang feiern und dabei die Bühnenshows der angesagtesten Bands genießen - in den vergangenen beiden Jahren war das durch die Corona-Pandemie undenkbar. Doch die Festival-Initiatoren hoffen, dass sich das im Sommer 2022 wieder ändern wird. Wie der aktuelle Stand bei den Festivals in unserer Region ist, haben uns die Veranstalter verraten:

"Wir planen fest mit dem Southside 2022 und freuen uns auf den Festivalsommer", teilt uns Jonas Rohde, Head of Communications bei der FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH, die das Southside Festival jedes Jahr veranstaltet, auf Nachfrage mit. "Der derzeit hohen Inzidenzen zum Trotz gehen wir gemeinsam mit Politik und Wissenschaft davon aus, dass das jetzige Infektionsgeschehen keinerlei Rückschlüsse auf den Frühling und Sommer erlaubt. Allen Erfahrungen und Modellrechnungen nach wird es mit steigenden Temperaturen zu einer deutlichen Entspannung kommen, die vor allem dank der fortschreitenden Impfkampagne einen weitestgehend einschränkungsfreien Sommer sehr realistisch macht", meint Rohde außerdem. Der Veranstalter verlange zudem eine klare Kommunikation seitens der Politik, wie auch einen langfristigen Plan für die Rückkehr in die Normalität.

"Fest steht jedenfalls: Wir und die gesamte Kulturbranche planen unbeirrt weiter und haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir in der Lage sind, sichere Veranstaltungen mit funktionierenden Hygiene- und Infektionsschutzkonzepten zu produzieren", führt Rohde weiter aus. Das bedeute jedoch nicht, dass die für die Veranstalter begrenzten Kapazitäten eine akzeptable Lösung seien: "Zum einen lässt sich mit Kapazitätsbeschränkungen in unserem margenarmen Geschäft nicht ökonomisch arbeiten, zum anderen sind wir allen Gästen die Veranstaltungen schuldig, auf die sie sich schon so lange gefreut haben."

Das Southside Festival, das jedes Jahr in Neuhausen ob Eck veranstaltet wird, soll am 17. bis 19. Juni 2022 stattfinden. Alle Tickets, die im Jahr 2021 verkauft wurden, behalten ihre Gültigkeit. Wer noch kein Ticket hat, kann es hier erwerben.

Bang Your Head Festival

Die Veranstalter des Bang Your Head Festivals in Balingen kündigen in ihrem Facebook-Post vom 27. Juni 2021 an, dass sie ihr für 2021 geplantes Festival auf den 14. bis 16. Juli 2022 verschieben. Die dazugehörige Warm-Up-Show soll am 13 Juli stattfinden. Schon bis dahin habe ein großteil der Bands, die eigentlich im Sommer 2021 in Balingen rocken wollten, angekünidgt, dass sie stattdessen 2022 auftreten wollen, heißt es in dem Post weiter. Außerdem schreiben die Veranstalter, dass alle Tickets und Bons der Jahre 2020 und 2021 ihre Gültigkeit behalten sollen. Die Veranstalter waren bis zum Redaktionsschluss nicht erreichbar.

Auch das Rock of Ages soll vom Sommer 2021 auf den Sommer 2022 verschoben werden. Geplant ist es am 29. und 30. Juli 2022. Die Veranstalter, die auch das Bang Your Head Festival in Balingen organisieren, schreiben auch hier, dass ein Großteil der Bands, die eigentlich im Sommer 2021 in Balingen rocken wollten, angekünidgt, dass sie stattdessen 2022 auftreten wollen. Die Tickets und Bons aus den Jahren 2020 und 2021 sollen ebenfalls ihre Gültigkeit für das Jahr 2022 behalten. Die Veranstalter waren bis zum Redaktionsschluss nicht erreichbar.

Die Beatparade in Empfingen soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Das teilt der Jugend- und Kulturverein (JKV), der die Technoparade veranstaltet, unserer Redaktion auf Nachfrage mit. Geplant ist das Festival in diesem Jahr am 30. Juli. Dabei soll ein Top-Line-Up an DJs die Raver begeistern. "Wir planen im Moment ohne Corona. Egal, wie wir Corona im Moment miteinbeziehen würden, niemand weiß, was im Sommer gilt. Wir werden die Verordnung miteinbeziehen, sobald klar ist, welche dann gilt", sagt Markus Saier vom Organisationsteam.

Aktuell sei der Jugend- und Kulturverein (JKV) noch im Zeitplan. "Bis im Frühjahr sollen alle DJs feststehen, anschließend werden diese veröffentlicht. Seit Weihnachten startet unsere Werbung und langsam gehen wir auf Sponsoren zu", erzählt Saier bezüglich des aktuellen Stands. Early-Bird-Tickets seien bereits erhältlich.

Elements Festival

Auch das Elements Festival im Schiefer-Erlebnis-Park in Dormettingen werde weiterhin und bisher auch ohne Einschränkungen geplant. Erste Hygiene-Vorkehrungen seien unabhängig von der bis dahin geltenden Corona-Verordnung getroffen worden: "Beispielsweise erhalten unsere Besucher bei dem Check-In ein sogenanntes RFID-Band. Dieses Bändchen mit integriertem Chip ermöglicht den Gästen, zunächst kontakt- und bargeldlos auf dem gesamten Festival zu bezahlen. Außerdem lassen sich auf diesen Chip die Tickets und die Impf- und Genesenen-Nachweise einscannen. Somit kommen nur Menschen auf das Gelände, die die bis dahin geltenden Teilnahmebedingungen erfüllen", erklärt Ruben Dekorsy vom Veranstalter-Team.

Da sich derzeit noch nicht absehen lasse, ob auch Schnell- oder PCR-Tests für den Einlass benötig werden, behalte sich der Veranstalter vor, eventuell ein eigenes Testcenter einzurichten, teilt Dekorsy weiterhin mit. Außerdem sollen auf dem gesamten Festivalgelände und Campingplatz ausreichend Hygienespender installiert, Masken bereitgestellt und die Sanitäranlagen häufiger gereinigt werden. Auch die Anzahl der Mitarbeiter sei aufgestockt worden, um das Hygienekonzept zuverlässig umsetzen zu können. "Generell wird sehr großer Wert darauf gelegt, dass die Festival-Besucher sorglos und sicher das Elements Festival genießen können", so Dekorsy.

Eine abgespeckte Version des Festivals komme für den Veranstalter nicht in Frage, weil den Besuchern ein "vollwertiges, unvergessliches und einmaliges Erlebnis" geboten werden soll. Sollte das Festival aufgrund der bis dahin geltenden Corona-Verordnung abgesagt werden müssen, richte sich der Veranstalter nach den dann geltenden Regeln der Bundesregierung. In den vergangenen Jahren konnten die Besucher ihre Tickets in Gutscheine umwandeln, um sich das Geld anschließend auszahlen zu lassen, oder die Tickets einfach für das Folgejahr behalten.

Das Elements Festival soll in diesem Jahr am 27. bis zum 28. Mai mit über 40 nationalen und internationalen Künstlern stattfinden. Tickets gibt es hier.

Happiness Festival

Auch das Happiness Festival in Straubenhardt soll dieses Jahr wieder stattfinden. Die Veranstalter schreiben auf ihrer Homepage, dass sie das Happiness Festival 2021 einfach um ein Jahr auf den 14. bis 16. Juli verschieben. Künstler wie Kontra K, Sido, Trettmann, Juju und mehr sollen auftreten. Die Tickets aus den Jahren 2020 und 2021 behalten automatisch ihre Gültigkeit, schreibt der Veranstalter weiter und verspricht außerdem, dass die Besucher ihre "Happianer-Bande" auf dem "schönsten und besten Happiness Festival aller Zeiten" wieder sehen. Telefonisch oder per Mail war der Veranstalter nicht erreichbar.

Metalacker Tennenbronn

Der Metalacker in Tennenbronn soll in diesem Jahr so stattfinden, wie vor der Pandemie gewohnt - so plant es jedenfalls der Veranstalter, wie Danny Barowka auf Nachfrage mitteilt: "Wie das Endergebnis letztendlich aussehen wird, kann uns heute weder die Politik noch ein Amt zusagen." Das Festival soll so nah am Original wie möglich veranstaltet werden, solange das in einem realisierbaren Rahmen sei. "Wir versuchen alles möglichst flexibel zu gestalten um Regelungen gegebenenfalls auch spontan umsetzen zu können", erklärt Barowka. Ein mögliches Hygienekonzept sei bereits in Abreit. Wie dieses jedoch schlussendlich aussehen wird, sei aufgrund der für August noch nicht vorhandenen Corona-Verordnung noch unklar. "Hier werden derzeit verschiedene Varianten und Themen ausgearbeitet um zum 'Zeitpunkt X' vorbereitet zu sein."

Welche Bands beim Metalacker auftreten werden, werde voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 bekanntgegeben. Dann soll auch der Ticketverkauf starten. Das Festival soll am 26. und 28. August stattfinden.