Trotz bevorstehender Hitze: Habsburgerstraße in Freiburg verwandelt sich zum Riesenflohmarkt

Auf einer Strecke von rund 1,4 Kilometern bieten private Händler in der Habsburgerstraße in Freiburg ihre Waren an. Start ist am Samstag um 9 Uhr.

„Wir sind gewappnet“, sagt Organisator Stefan Lamb von der Interessensgemeinschaft Habsburgerstraße (IGH). Es sei nicht das erste Mal, dass der Riesenflohmarkt auf einen der heißesten Tage des Jahres falle. Bis zu 38 Grad sind für Samstag, 27. Juni, prognostiziert. Spezielle Maßnahmen planen er und sein 30-köpfiges Team nicht. „Es kann jedoch gut sein, dass wir den Abbau früher starten“, erklärt der Organisator. Man werde den Besucherstrom beobachten und reagieren. Ansonsten ist der Verkauf von 9 bis 16 Uhr vorgesehen.

Die Händler auf der 1400 Meter langen Flohmarktstrecke reisen aus ganz Baden-Württemberg an. „Wir hatten schon sehr früh die meisten Plätze vergeben“, blickt Lamb zurück. Der Flohmarkt sei inzwischen gut etabliert und der Andrang bei den privaten Anbietern steige. Auch bei den Freiburgern und Menschen aus der Umgebung sei der Flohmarkt eine beliebte Anlaufstelle zum Schlendern, Stöbern und Feilschen. Um die 15.000 Besucher sind zuletzt über den Straßenflohmarkt geschlendert. Lamb rechne auch dieses Mal mit ähnlichen zahlen. „Es werden wieder zahlreiche Menschen zu uns kommen. Viele werden aufgrund der erwarteten Temperaturen gleich früh morgens kommen“, so Lamb.

Neuer Street-Food-Bereich

Ein eigener Block entlang der Habsburgerstraße ist Kunst, Kultur und lokalen Initiativen gewidmet. Vereine, Kulturschaffende und Informationsangebote aus dem Stadtteil und darüber hinaus präsentieren sich direkt auf der Straße. Diese wird ab 8 Uhr für den Straßenbahn - und Autoverkehr gesperrt. Erst ab 20 Uhr ist die Straße wieder frei für den Verkehr.

Das Angebot auf dem Flohmarkt ist vielfältig. Foto: Stefan Lamb

Neu ist in diesem Jahr, dass der Markt um einen Streetfood-Block ergänzt wird. Sieben mobile Imbissstände bündeln sich in einem eigens dafür eingerichteten Bereich und bieten herzhafte und süße Speisen an. Dies sei ein Versuch, die Essensstände noch stärker zu bündeln. Die kulinarischen Stände entlang der Strecke bleiben ebenfalls bestehen.

Die Einnahmen des Flohmarkts fließen direkt in die Weihnachtsbeleuchtung der Habsburgerstraße – die Herrnhuter Sterne, die die Straße jeden Winter beleuchten.