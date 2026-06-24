Trotz bevorstehender Hitze: Habsburgerstraße in Freiburg verwandelt sich zum Riesenflohmarkt

Auf einer Strecke von rund 1,4 Kilometern bieten private Händler in der Habsburgerstraße in Freiburg ihre Waren an. Start ist am Samstag um 9 Uhr.
„Wir sind gewappnet“, sagt Organisator Stefan Lamb von der Interessensgemeinschaft Habsburgerstraße (IGH). Es sei nicht das erste Mal, dass der Riesenflohmarkt auf einen der heißesten Tage des Jahres falle. Bis zu 38 Grad sind für Samstag, 27. Juni, prognostiziert. Spezielle Maßnahmen planen er und sein 30-köpfiges Team nicht. „Es kann jedoch gut sein, dass wir den Abbau früher starten“, erklärt der Organisator. Man werde den Besucherstrom beobachten und reagieren. Ansonsten ist der Verkauf von 9 bis 16 Uhr vorgesehen.