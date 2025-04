1 Rene Zoller checkt das neue Kleb-Bähnle. Foto: Julia Glanzmann

In diesen Tagen hätte eigentlich der neue Spielplatz im Kleb eröffnen sollen. Doch die Arbeiten verzögern sich bis September. Und wie sieht es mit den anderen Attraktionen im Stadtpark aus? Sagen wir es mal so: Ein Besuch lohnt sich auch jetzt schon.









Top Wetter wird in den nächsten Tagen auch für Nagold prognostiziert. Da zieht es natürlich auch Familien gerne wieder hinaus an die frische Luft – und damit auch in Nagolds Stadtpark Kleb.