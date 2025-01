Trotz Bauarbeiten: Blautopf in Blaubeuren wieder für alle Besucher geöffnet

1 Der Blautopf mit seinem leuchtend blauen Wasser. Foto: imago/Pond5 Images/xQuint999x

Seit August wird das Blautopf-Areal bei Ulm saniert. Ärger gab es wegen der zunächst geplanten Sperrung über vier Jahre. Doch jetzt ist die leuchtend blaue Quelle wieder für alle Besucher zugänglich.









Was haben sich Gastronomen in Blaubeuren geärgert: Vier Jahre Komplettsperrung des Blautopfs, Wahrzeichen und Besuchermagnet der Stadt. So lautete der ursprüngliche Plan im August, um Sanierungsarbeiten am Naturdenkmal durchführen zu können. Doch die Stadt reagierte auf die Kritik und erarbeitete ein neues Konzept. Nun ist die leuchtend blaue Quelle wieder für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet.