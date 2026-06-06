Trotz Auswärtssieg: SG Oberreichenbach/Würzbach muss wieder in die Kreisliga A

Die SG Oberreichenbach/Würzbach steigt ab: Trotz des 3:2-Siegs in der Bezirksliga Nordschwarzwald in Gültlingen muss der Aufsteiger wieder in die Kreisliga A.
SV Gültlingen – SG Oberreichenbach/Würzbach 2:3 (2:1). Vor dem 30. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald war das Fell des Bären weitgehend verteilt. Der VfR Sulz stand als neuer Meister und Aufsteiger in die Landesliga fest, die SF Gechingen hatten aufgrund der besten Torbilanz die Relegation zur Landesliga sicher. Nur die Frage um den letzten Direktabsteiger war noch offen. Die SG Oberreichenbach/Würzbach, den SV Althengstett oder die SG Felldorf/Bierlingen hätte es treffen können.