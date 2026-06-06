Trotz Auswärtssieg: SG Oberreichenbach/Würzbach muss wieder in die Kreisliga A

SV Gültlingen – SG Oberreichenbach/Würzbach 2:3 (2:1). Vor dem 30. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald war das Fell des Bären weitgehend verteilt. Der VfR Sulz stand als neuer Meister und Aufsteiger in die Landesliga fest, die SF Gechingen hatten aufgrund der besten Torbilanz die Relegation zur Landesliga sicher. Nur die Frage um den letzten Direktabsteiger war noch offen. Die SG Oberreichenbach/Würzbach, den SV Althengstett oder die SG Felldorf/Bierlingen hätte es treffen können.

Getroffen hat es den Aufsteiger aus Oberreichenbach und Würzbach, dessen 3:2-Sieg beim SV Gültlingen nicht mehr belohnt wurde. Max Keppler hat mit dem 1:0 nach einem weiten Ball eine Blitzstart für die SG Oberreichenbach/Würzbach hingelegt. In der 19. Minute konnte Julian Schweitzer aus dem Gewühl heraus zum 1:1 ausgleichen. Der SV Gültlingen war jetzt dran, hatte einige gute Möglichkeiten, es bedurfte jedoch eines Foulelfmeters (Oliver Kassen an Nick Keuler), dass Marcus Pflieger (43.) in seiner letzten Partie als SVG-Spielertrainer das Leder im Netz unterbringen konnte. Direkt nach der Führung hätte Jürgen Schechinger auf 3:1 stellen können, in der Nachspielzeit scheiterte Marvin Stoll für die Gäste an der Querlatte.

Tor wird aberkannt

Die zweite Halbzeit bemühten sich die Gültlinger eine Viertelstunde lang vergeblich, ein drittes Tor zu erzielen. Die Gäste hingegen wirkten wie gelähmt – bis Rico Kugele die Initiative ergriff, die Spielgemeinschaft energischer in die Zweikämpfe führte und nach einer Stunde mit zwei Eckbällen am überragend haltenden Pascal Ayasse scheiterte. Dann lag der Ball nach einem Kugele-Freistoß tatsächlich im Netz. Der gut leitende Schiedsrichter Valerio Cauteruccio hatte jedoch die kurze Handbewegung bei Marvin Keppler gesehen und pfiff den Treffer ab.

„Kompliment, das sieht nicht jeder“, kommentierte Alexander May den nicht gegebenen Ausgleich. Der Althengstetter Abteilungsleiter stand in Kontakt mit dem Spiel seiner Mannschaft in Wittendorf und die führte zu diesem Zeitpunkt mit 1:0. Doch den verpassten Ausgleich holte Max Keppler mit einem platzierten Kopfball auf Flanke von Marvin Keppler nach 69 Minuten nach. In der 83. Minute gelang Johannes Neuweiler der dringend benötigte Treffer zum 3:2. Für zwei Minuten schien die SG Oberreichenbach/Würzbach gerettet, denn Roman Rieger hatte für den SV Wittendorf den Ausgleich erzielt.

Abstieg mit 38 Punkten

Für den Auswärtssieg gab es jedoch keine Belohnung. Ausgerechnet Stürmer Christoph Hindenach, der vor zwei Jahre mit seiner Riesenchance allein vor dem leeren Tor des VfL Nagold II den Abstieg des SV Althengstett verursacht hatte, traf in der 85. Minute zum 2:1. Die Elf von Daniel Sajko bekommt damit eine zweite Chance in der Relegation, Aufsteiger SG Oberreichenbach/Würzbach muss mit 38 Punkten absteigen.