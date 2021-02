"Auf Wiedersehen im Ferienland Schwarzwald" prangt in großen Lettern auf dem Schild, das am Ortsausgang von St. Georgen in Richtung Brigach aufgestellt ist. Tatsächlich, nimmt man es ganz genau, kann es mit dem Ferienland aber gar kein Wiedersehen mehr geben – da dieses seit Januar nicht mehr existiert.