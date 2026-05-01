Trotz Absage: Warum es in Stetten plötzlich mindestens vier Maibäume gibt

Eigentlich sollte dieses Jahr in Lörrach-Stetten kein einziger Maibaum gestellt werden. Aus Versicherungsgründen. Doch es kam anders. Ganz anders.
Wer am Donnerstagabend bei frühsommerlichem Wetter gemütlich durch Stetten schlenderte, der kam nicht weit. Spätestens an der Ecke Rathausgasse/Weiherweg war Schluss mit der geplanten Tour, denn am „Salamiplatz“ duftete es nach Herzhaftem. Und Freibier gab es obendrein. Auch die eine oder andere Currywurst mit Brot stillte hungrige Mäuler. Dies alles ausschließlich gegen eine freiwillige Spende ins „Säuli“ auf dem Tresen eines vom „Stroßefescht“ her bestens bekannten Wagens.