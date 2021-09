1 Ungeimpfte Bürger, die ein Restaurant besuchen oder zum Friseur möchten, stehen in Trossingen ohne Testmöglichkeit da. (Symbolfoto) Foto: Gambarini

Während für viele Lebensbereiche in Baden-Württemberg wieder die 3G-Regel (Zutritt nur geimpfte, genesene und getestete Menschen) eingeführt wurde, steht die Stadt Trossingen neuerdings ohne Corona-Schnelltest-Station da.

Trossingen - Das Hi-Testzentrum auf dem Parkplatz des Einkaufsareals Schwabenpark in Trossingen gibt es nicht mehr. Und auch die Marktapotheke bietet inzwischen keine Antigen-Schnelltests mehr an. Ungeimpfte Bürger, die ein Restaurant besuchen oder zum Friseur möchten, stehen damit in Trossingen ohne Testmöglichkeit da.

Bürgermeisterin Susanne Irion erklärt unserer Zeitung hierzu, es sei nicht primär die Aufgabe der Stadt, Testmöglichkeiten zu organisieren. "Aber wir kümmern uns natürlich trotzdem drum." Derzeit sei man in Kontakt mit einem Betreiber, der Interesse habe, eine Teststelle gegenüber des Feinkostladens "Obst Hauser" einzurichten. Zur Inbetriebnahme lägen allerdings noch nicht alle erforderlichen Unterlagen vor, so Irion.

Testbetrieb "urlaubsbedingt" eingestellt

Die Stadt sei von der Marktapotheke über die Einstellung des Testangebots informiert worden. Daraufhin sei man tätig geworden, um einen Ersatz zu finden. Irion stellt fest: "Jetzt, wo die Nachfrage an solchen Tests sinkt, sinkt auch die Zahl an Teststellen." Wenngleich diese Tatsache ein bisschen ärgerlich sei. Im Grunde genommen gehe es hierbei allerdings um einen privatwirtschaftlichen Wettbewerb, "in den wir uns nicht einmischen", so die Bürgermeisterin.

Laut einem Mitarbeiter der Marktapotheke wurde der Testbetrieb "urlaubsbedingt" eingestellt. Derzeit sehe man keine Möglichkeit, den laufenden Betrieb und die Testungen unter einen Hut zu bringen. Ob in der Apotheke also nach den Sommerferien wieder Schnelltests angeboten werden? Das komme ganz auf die Situation an, hieß es.

Zwischenzeitlich müssen ungeimpfte Trossinger auf Teststationen der Nachbarorte ausweichen: etwa auf Möglichkeiten in Schwenningen. Dort bieten noch diverse Apotheken Schnelltests an und auch die Stadt betreibt weiter ihr "Schnelltest Center".

