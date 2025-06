1 Beim Tauzieh-Wettbewerb war neben reiner Muskelkraft und Zusammenhalt Foto: Knupfer Beim Trottefest in Schnellingens Dorfmitte kamen trotz zwischenzeitlich wechselhaften Wetters am Sonntag zahlreiche Besucher zusammen.







Das sommerliche Wetter zog am Samstagabend und am Sonntag viele Besucher zur Alten Trotte in Schnellingens Ortsmitte. Auch ein zwischenzeitlicher Schauer konnte die gute Stimmung nicht trüben. Mit 20 Mannschaften verkündete Günter Hirt, der den Tauzieh-Wettbewerb organisiert hatte, in diesem Jahr einen Teilnehmerrekord.