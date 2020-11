Trost in Corona-Zeiten Marinepunsch in Rottweil ist im Anmarsch

"Natürlich nach dem Originalrezept", versichert Michael Grimm, der eine wichtige Botschaft hinterherschickt: Die Flaschen-Aktion sei absolut nicht dazu gedacht, dass nun Zuhause Marinepunsch-Partys in großer Runde gefeiert werden. Er und die Matrosen der "Rottweil" wollen Marinepunsch-Fans aber Gelegenheit zum Genuss der heißen Mischung unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen – höchstens zwei Hausstände und maximal zehn Personen – bieten, gemütlich daheim bei Kerzen und Musik. Da kann dann in Erinnerungen an die vergangenen Weihnachtsmärkte geschwelgt werden – und die Vorfreude auf den nächsten Markt kann steigen.

Auch Korvettenkapitän Andreas Montag freut sich, dass die Punsch-Tradition in diesem Jahr in Rottweil fortgeführt wird – auch wenn die Marine selbst nicht vor Ort sein kann. "Wir haben lange hin- und herüberlegt, was wir machen können", berichtet er. Umso dankbarer sei er, dass Michael Grimm nun das Ganze so engagiert in die Hand genommen hat.

Abgefüllt wurde eine limitierte Menge von 3750 Flaschen. Für ein stylishes Etikett hat Robert Hak gesorgt. Darauf ist vom "Marinepunch" die Rede. Das "s" wurde als Hinweis auf die einschlagende Wirkung des Getränks weggelassen. Und natürlich wird nicht vergessen, dass der Marinepunsch-Verkauf einen wichtigen karitativen Zweck erfüllt. Allein im vergangenen Jahr kam ein Erlös von 24.000 Euro für gemeinnützige Vereine in Rottweil zusammen. Auch dieses Jahr ist im Verkaufserlös ein Spendenanteil enthalten – auch wenn dieser nicht ganz so hoch ausfallen kann, bedauert Grimm. Der Preis für die Flasche sei mit 8,90 Euro "schlank kalkuliert" worden und nicht mit dem offenen Verkauf in Bechern zu vergleichen.

Patenschaft seit 27 Jahren

Die Stadt hat bereits seit 27 Jahren die Patenschaft für das Marinetauchereinsatzboot "Rottweil" inne. Seither gibt es eine enge Verbundenheit zur Mannschaft. Und auf dem Weihnachtsmarkt haben sich die Matrosen mit ihrem Stand zu einem absoluten Magneten entwickelt.

Kurz habe man überlegt, ob einige Matrosen für den Verkauf nach Rottweil kommen, so Michael Grimm. Aber man habe aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht verantworten wollen, dass sich dann doch Menschentrauben vor dem Stand bilden. Es wird deshalb an den kommenden Samstagen einen "normalen" Verkaufsstand vor der Weinhandlung Grimm in der Oberndorfer Straße 2 geben. Mitglieder der TGA übernehmen den Verkauf.

Damit gibt es also ein bisschen Weihnachtsmarkt-Flair für Zuhause –­ wohlgemerkt nicht in großer Runde. "Möglich wäre auch ein Marinepunsch-ZOOM-Abend mit Freunden – da können dann bis zu 50 Leute Spaß haben", verweist Michael Grimm auf die virtuellen Möglichkeiten.

Boot kommt in die Werft

Bei Korvettenkapitän Andreas Montag sind übrigens auch schon etliche Anfragen aus seiner Truppe eingegangen. Viele wollen sich eine Flasche des Kultgetränks sichern. Abgesehen von der Weihnachtsmarkt-Absage haben die Matrosen derzeit weiteren Grund zur Wehmut: Ihre "Rottweil" kommt am Mittwoch nach Wolgast in die Werft. Für ein ganzes langes Jahr wird die Seefahrt nun ausgesetzt, berichtet Montag. Für den Korvettenkapitän ist es ein Abschied für immer: Auf ihn warten ab dem nächsten Herbst neue Aufgaben in London. Ein Fläschchen Marinepunsch wird er deshalb sicher in Ehren halten.