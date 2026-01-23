Trost-Comedy in Lörrach: Wie war’s bei Helene Bockhorst im Burghof?

Mit gebrochenem Zeh und abgelegten Flügeln zeigte die Comedienne Helene Bockhorst im Burghof, wie tröstlich Humor sein kann, wenn er die eigenen Bruchstellen nicht versteckt.
Wenn der Auftrittsort zur Pointe wird: Ursprünglich sollte Helene Bockhorst am Donnerstag im Saal des Burghofs auftreten, wurde dann mangels Vorverkaufszahlen ins Foyer verlegt, nur um schließlich – als das Interesse doch noch anzog – wieder im Saal zu landen, wo sich rund 300 Zuschauer einfanden. Im vergangenen Jahr war sie tatsächlich im Foyer aufgetreten, im „Flur“, wie sie es während des Abends mehrfach nannte, ohne damals zu ahnen, dass dies gar nicht das „richtige“ Theater sei. Nun also der Saal – wobei sie mutmaßte, dass vermutlich auch dieser nicht der wichtigste sei und es dahinter einen noch größeren gebe, den sie vielleicht im kommenden Jahr bespielen werde.