Das erste Mal ist es ein Ereignis, das zweite Mal eine Wiederholung und ab dem dritten Mal ist es Tradition. Und beim Trossinger Street-Food-Festival konnte in diesem Jahr das erste kleine Jubiläum gefeiert werden.

Seit fünf Jahren gibt es diese Veranstaltung nun schon. „Ich freue mich noch immer darüber, dass Kira Messner und Markus Santo die Idee dazu hatten“, sagte Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Vosseler bei der Begrüßung. Seine Sorge galt jedoch zunächst dem Fassanstich. Er habe so etwas noch nie gemacht, räumte er ein.

Also hoffe er, dass alles gut geht. Unterstützt von Reinhard Schnell, dem Vertreter von Markus Santo, setzte Vosseler den Zapfhahn an, platzierte ein paar gute Schläge und prompt, da flog der Hammer davon und er stand mit dem Stiel in der Hand da. Die Lacher hatte er auf seiner Seite. Er nahm’s mit Humor, setzte das Werkzeug wieder zusammen, noch ein zwei Schläge und das „kühle blonde“ floss in die Krüge. Freibier für Alle, lautete die Einladung.

Einige erstmals dabei

Rasch füllten sich die Plätze, in Anbetracht des herrlichen Sommerwetters saßen die Gäste gerne lange an dem lauen Abend auf den Bänken. Eine breite Palette an Spezialitäten wurde aus den Food-Trucks angeboten.

Erstmals dabei war Familie Özer aus Frittlingen mit ihrem Stand „Öz Tantuni“. Sie bereiten türkische Spezialitäten zu. Ebenso eine Premiere war es für Antonio Capristo mit seinem „Pasta Schock“. „Wer unsere Pasta isst, bekommt einen Schock, so gut ist die“, erklärte der Inhaber die Bezeichnung seines Imbisses.

Doch auch bewährte Anbieter hatten sich in der Hans-Neipp Anlage aufgestellt. Darunter das nicht weg zu denkende Centro Italiano. Trotz mehrere italienischer Anbieter sorgten sie sich nicht um den Erfolg ihres Angebotes. „Wir sind sowieso konkurrenzlos“, erklärte Egidio Ruggieri lachend.

Italien auf dem Teller

Das der italienische Kulturverein bietet seit Jahren bei Festen in Trossingen frisch zubereitete Pizza an. Der Zulauf bestärkt die rührigen Mitglieder immer wieder auf’s neue, ihrem Konzept treu zu bleiben.

Doch ob die Kartoffelspiralen, Langosch in vielen Variationen, Burger mit Geflügel-Fleisch, oder Salsiccia, die italienische Bratwurst, das Angebot wurde von den Gästen gut angenommen.

Das von Organisator Markus Santo aufgestellte Programm trug zum Erfolg des Festivals bei. Am Freitagabend spielte die Band Mantics, eine Formation aus Rottweil. Mit ihrem Mix aus Oldies, Schlagern und Party Hits machten sie Stimmung bis in den späten Abend. Mittanzen und schunkeln war Programm. Auch am Samstagabend fühlten sich die Gäste bei italienischen Schlagern und spanischen Hits sehr gut.

DJ Juan Fazio sorgte für sehr gute Stimmung. Der Frühschoppen am Sonntagvormittag war dann nicht mehr ganz so gut besucht. Bei hochsommerlichen Temperaturen zog es potentielle Besucher wohl eher in Frei- und Strandbäder, denn in den Park.

„Glück mit wumms“, das Duo Bernd Glück aus Schura und Jürgen Sulzmann aus Döggingen sorgten dennoch für Unterhaltungsmusik. Fazit, wieder ein gelungenes Fest, das mit der Vorfreude auf das nächste endete.