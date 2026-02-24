Trossinger stirbt bei Skiunfall: Spendenaktion für Witwe und Sohn gestartet

Ein 61-jähriger Mann aus Trossingen ist vergangenen Freitag bei einem Skiunfall in Österreich ums Leben gekommen. Für die Familie werden nun Spenden gesammelt.
Nach dem tragischen Skiunfall im österreichischen Montafon, bei dem ein 61-jähriger Mann aus Trossingen ums Leben kam, ist nun eine Spendenaktion für seine Familie ins Leben gerufen worden. Freunde und weitere Angehörige wollen die Witwe Kristina und ihren 15-jährigen Sohn Finn in dieser Ausnahmesituation unterstützen – emotional und finanziell.