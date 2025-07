Strahlende Gesichter und bewegende Worte: Abschlussfeier 2025 an der Realschule Trossingen.

Das Konzerthaus Trossingen war am Freitag, 18. Juli festlich gefüllt: Die Realschule Trossingen verabschiedete ihre Absolventinnen und Absolventen in einem würdigen und emotionalen Rahmen.

Mit Stolz, Musik und einer gehörigen Portion Wehmut feierten Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Ehrengäste den erfolgreichen Abschluss der Schulzeit.

Realschulrektor Udo Kohler eröffnete die Feier mit herzlichen Worten und richtete sich mit viel Wertschätzung und klaren Botschaften an die Jugendlichen. Er betonte, wie wichtig es sei, den eigenen Weg mit Mut, Verantwortung und Offenheit zu gehen, und gab den jungen Erwachsenen wertvolle Hinweise für ihren weiteren Lebensweg mit.

Umfangreiches Programm

Für musikalische Highlights sorgte die talentierte Lehrer-Schülerband, bestehend aus Damaris Predescu, Noemi Demeter, Anna Walther, Larissa Schorpp und Noel Merz, die den Abend mit gefühlvollen und energiegeladenen Liedern bereicherte.

Die Stimmung war gleichermaßen festlich wie emotional. Die Klassenlehrer verabschiedeten ihre Klassen mit persönlichen Reden, voller Humor, Anerkennung und wertvollen Ratschlägen für die Zukunft. Besonders eindrucksvoll war der Auftritt der Sportgruppe der Klassen 9a und 9c, die mit einem energiegeladenen Tanz das Publikum begeisterte. Für einen weiteren kulturellen Höhepunkt sorgte Felicia Zink mit einem gefühlvoll vorgetragenen Geigenstück, das für Gänsehautmomente sorgte.

Bürgermeisterin übergibt Preise

Bürgermeisterin Irion übernahm die ehrenvolle Aufgabe, den Sozialpreis der Stadt Trossingen zu verleihen. Dieser ging an Noel Merz, der sich durch besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft auszeichnete. Auch weitere Sonderpreise wurden vergeben: der Mathematikpreis der Kreissparkasse Tuttlingen ging Annika Wertz, der Sportpreis der Volksbank Trossingen an Jannik Blust, der Paul-Schempp-Preis im Fach evangelische Religion ging in die Hände von Felicia Zink, der Bischof-Sproll-Preis im Fach katholische Religion bekam Oliwier Podoba.

Elternbeirätin Sabine Felker-Henn fand in ihrer Ansprache bewegende Worte und würdigte das Durchhaltevermögen und die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Jahren.

Schülersprecherin Viviana Parano schloss den offiziellen Teil mit einer emotionalen Rede ab, in der sie die gemeinsame Schulzeit reflektierte und zuversichtlich auf die neuen Wege blickte, die nun vor allen liegen.

Besondere Leistungen

Besondere Leistungen wurden auch bei den Abschlüssen sichtbar, Mittlere Reife: Felicia Zink (1,3), Andrea Predescu (1,4), Noel Merz (1,5), Serafina Tremuoto (1,5), Amelie Halbritter (1,6), Melissa Hannemann (1,7), Annika Wertz (1,8) und Fiona Unruh (1,9); beim Hauptschulabschluss sind dies: Semina Kilic (2,0) und Isac-Samuel Cipleu (2,4).

Die Abschlussfeier der Realschule Trossingen 2025 war eine gelungene Mischung aus feierlicher Würdigung, musikalischen und tänzerischen Beiträgen sowie tief empfundenem Stolz auf das gemeinsam Erreichte. Ein Abend, der in Erinnerung bleibt – und ein gelungener Start in einen neuen Lebensabschnitt. Insgesamt beenden 120 Schüler das Jahr mit einem Abschluss in der Tasche.