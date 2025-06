1 Das Wetter war an den ersten drei Tagen den Schaustellern auf dem Rudolf-Maschke-Platz nicht gerade hold. Strahlender Sonnenschein am Pfingstmontag und noch einmal am Dienstag ließen die Kassen dann klingeln. Foto: Ingrid Kohler Die Besucher kamen seit Freitagmittag zum Rummelplatz auf dem Rudolf-Maschke-Platz und am Montag in die Innenstadt.







„Dass Petrus ein Trossinger ist, weiß die Region schon seit dem Jahr 1827“, denn „gefühlt in 90 Prozent der Jahre herrscht dann nämlich schönes Wetter“, betonte der Trossinger Kulturbeauftragte Frank Golischewski mit Blick zum strahlende blauen Himmel am Pfingstmontag, als tausende von Besuchern in die Innenstadt von Trossingen strömten.