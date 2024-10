Trossinger Persönlichkeiten: Ein Erneuerer setzt sich durch

1 Umschlag des Programmheftes zum 2. Trossinger Flugtag 13. September 1953; drei wichtige Aspekte des Lebenswerkes werden hier widergespiegelt: Hengges Wirken für Hohner, für Trossingen und seine weit darüber hinaus anerkannte grafische Meisterschaft: Mit einer Variante des Titelmotivs (Segelflugzeug) errang Felix Hengge 1956 den ersten Preis beim Plakatwettbewerb des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland. Foto: Deutsches Harmonikamuseum

Felix Hengge, ein Werbegrafiker von Rang, wäre heute 100 Jahre alt geworden. Der Künstler prägte die Hohner-Bildwerbung, aber auch das Erscheinungsbild Trossingens über Jahrzehnte.









„Das Erscheinungsbild der Firma Hohner in Sachen Werbung war damals, Anfang der 50er-Jahre, Vorkriegsstandard. Daran mitzuarbeiten, es zu erneuern, hat viel Spaß gemacht.“ Diese Worte notierte Felix Hengge am Schluss seines Beitrags für die erste Ausgabe des Trossinger Jahrbuchs. („Drei Jahre Junggeselle in der Hohnerstadt“, in Trossinger Jahrbuch 1997, S.100-103). In der Tat hat der Künstler Felix Hengge – am 10. Oktober 2024 wäre er 100 Jahre alt – die Hohner-Bildwerbung, aber auch das Erscheinungsbild Trossingens über Jahrzehnte hin mitgeprägt, seit er 1952 am 11.11. um 11.11 Uhr (wie er sich genau erinnerte) per Eisenbahn in Trossingen gelandet war.