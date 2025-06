Der Trossinger Kulturbeauftragte Frank Golischewski höchstpersönlich war es, der gemeinsam mit seinem Kultur-Team am Stand an der Ecke Hans-Lenz-Straße /Hauptstraße bei der Hochschule die ersten Flyer für die Kultursaison 2025/26 verteilte.

Golischewski war schon voller Vorfreude auf das Programm, denn „bereits heute kamen viele Leute vorbei und betonten, wie sehr sie sich auf das tolle Programm der kommenden Saison freuen“.

Er hoffe, dass die Saison 2025/26 wieder ein so großer Erfolg werde, wie die vergangene „wir hatten letzte Saison erstmals seit dem Jahr 2019 vier Veranstaltungen hintereinander ausverkauftes Haus, es gab sogar Wartelisten“. Selbst die Klassikprogramme seien mit jeweils mindestens 600 Gästen so gut besucht gewesen wie seit langem nicht.

Hoffen auf gute Zahlen

„Ich hoffe, es geht jetzt noch weiter nach oben nach dem Corona-Einbruch vor fünf Jahren.“ Auf ein ganz besonders Highlight müssen Kulturfans allerdings noch gut ein Jahr warten, denn im Rahmen der Langen Nacht der Trossinger Konzertsäle, dem Wandelkonzert durch fünf Säle der Musikstadt Trossingen am 20. Juni 2026, hat das „unbestritten beste Vocal-Jazz-Ensemble der Welt“ wie Frank Golischewski die „New York Voices“ nennt einen Auftritt in Trossingen.

„Das im Jahr 1987 gegründete Ensemble gibt in der Bundesakademie einen Meisterkurs“, so der Kulturbeauftragte und „dank der stets guten Kooperation mit der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen konnten wir die New York Voices für einen der letzten Auftritte auf der Abschieds-Tournee gewinnen, einfach gigantisch!“

Der Start in die Kultursaison 2024/25 ist am Donnerstag, 2. Oktober, um 20 Uhr im Konzerthaus mit „Seraph Brass“. Auch dies ein „Geheimtipp“, denn fünf fantastische Blechbläserinnen aus Texas mit Cross-Over-Programm von Bach, Mozart, Verdi bis Gershwin, Bernstein und Frank Sinatra werden begeistern. Die Moderation übernimmt Jasmin Bachmann vom SWR.

Irland zu Gast

Es ist eine Entro-TainmentVeranstaltung und gleichzeitig eine Kooperation mit der Musikhochschule Trossingen im Rahmen des 10. Positively Brass & Percussion-Symposiums. Eine Hommage an die legendären Dubliners findet am Donnerstag, 23. Oktober, statt. Direkt vom Londoner West-End macht die Dubliners Show mit „Seven Drunken Nights“ auf der weltweiten Tournee einen Abstecher ins Trossinger Konzerthaus. Passend dazu gibt es ein Whiskey-Tasting.

Schneekönigin als Theater

Freunde der Klassik kommen am 5. November beim Sinfonieorchester der Musikhochschule Trossingen unter der Leitung von Sebastian Tewinkel auf ihre Kosten. Das Theater Liberi begeistert am 30. November mit der „Schneekönigin“ als Familien-Musical. Ein weihnachtliches Familienkonzert präsentiert die Stuttgarter Philharmoniker mit „Hänsel und Gretel“ am 11. Dezember.

Zum traditionellen Neujahrskonzert lädt am 6. Januar 2026 das Sinfonische Jugend-Blasorchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Franco Hänel ein.

Noch einmal klassisch wird es am 18. April mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen mit Klassik und Spät-Romantik.

Zum Mitsingen und –tanzen lädt die Tina-Turner-Show „Simply Tina“ ein, eine Hommage an Tina Turner, die unvergleichliche Königin des Rock’n‘ Rolls. Authentisch, energiegeladen unvergesslich mit Hits wie River Deep, Mountain High, Proud Mary, What’s Love Got to Do with It, Simply the Best und mehr.

Für Literaturfreunde

Die Literaturfreunde kommen nicht zu kurz – sie dürfen sich in der Saison 2025/26 auf Gaby Hauptmann, Denis Scheck, Tubong und Bernd Konrad freuen. Doch zuvor endet am 20. Juli 2025 um 16 Uhr das Kulturprogramm 2024/25 mit den Literatur-Gärten.

Nach dem großen Erfolg in 2021 und 2023 kommt nun die dritte Auflage dieses außergewöhnlichen Formats, Literatur zu präsentieren. Auch dieses Mal wird wieder in drei wunderschönen Trossinger Gärten gelesen. Die Autorinnen Katrin Zipse, Sophie Pannitschka und die Trossingerin Elke Reinauer lesen aus ihren Büchern. Die Teilnahme an dieser Literatur-Veranstaltung ist nur nach Anmeldung unter sus-wolf@t-online.de möglich.

Hier gibt es Tickets

Tickets für die Saison 2025/26 gibt es ab Ende Juni 2025 allen VVK-Stellen der Region, in Trossingen: Tabak Haas Telefon 07425 6524, im Bürgerbüro im Rathaus unter Telefon 07425/250 sowie unter www.trio-k.de und www.vibus.de. Infos und Abos bei michaela.kitzke@trossingen.de oder Telefon 07425/2 51 41.