Trossinger FDP auf Besuch: Weniger Bürokratie wünschenswert

1 Schornsteinfegermeister Ingo Hohner, zünftig gekleidet, hat Freude an seinem Beruf. Foto: FDP Trossingen Bei tropischen Temperaturen fand der Spaziergang der FDP in Schura statt. Ziel war der Betrieb des Schornsteinfegemeisters Ingo Hohner.







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Es ging um den Arbeitsalltag eines Schornsteinfegers. Mit einem Meister und einem Gesellen deckt die Firma einen großen Teil von Trossingen, Aldingen und Aixheim ab. Da Schornsteinfeger früher keine weiteren Tätigkeiten als das Kehren und die Abnahme von Feuerstätten ausüben durften, hatten sie eine Monopolstellung in ihrem Wirkungskreis. Erst durch eine, durch die FDP im Landtag, Liberalisierung des Handwerks konnten weitere Geschäftsfelder abgedeckt werden. Die Bekämpfung von Glanzruß in den Kaminen wurde früher durch das Abbrennen geleistet. Heute, da sich auch die Haftung geändert hat, wird dies seltener gemacht. Der Schornsteinfeger geht diese Ablagerungen manuell an.