Trossinger AfD-Stadtrat Jörn Stürtze: Lediglich Nebelkerzen und eine Kleinlösung

Zum Bericht über das neue Gemeinderatsmitglied Jörn Stürtze hat unser Leser Uwe Gutzeit aus Trossingen die folgende Meinung.









Der Einzelkämpfer mit dem Herz auf dem rechten Fleck. AfD-Stürtze will Trossinger Bürgerprobleme angehen. Seine politische Stärke sind Nebelkerzen: Bevor die „Mieten durch die Decke gehen, muss man was bei der Grundsteuer machen“. Das Ross nennt er, aber den Reiter nicht. Mit der Neuregelung der Grundsteuer will die Bundesregierung den Gemeinden Gelder zuschanzen, um selbst mehr Spielraum vor allem für die „Kriegsfähigkeit“ der Bundeswehr zu haben. Bloß die Gemeinden haben darauf null Einfluss.