Trossingens visuelles Gedächtnis: Sie bringen besondere Schätze ins Museum

Im Museum Auberlehaus wurde die neue Fotografie-Dauerausstellung eröffnet. Hier werden Raritäten präsentiert – darunter das älteste Foto Trossingens.
„Fotos zeigen besondere Momente im Leben, zeigen aber auch den Blickwinkel dessen, der hinter der Kamera steht“, sagte Bürgermeisterin Susanne Irion bei der Ausstellungseröffnung im Auberlehaus. Und sie ergänzte: „Die Fotografie ist eine technische Errungenschaft, sie war lange Zeit ein Handwerk, aber auch Kunst.“ Sie präsentiere im Wesentlichen das Leben „und das passt sehr gut ins Auberlehaus“.