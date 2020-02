Trossingen Zwei Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 19-jähriger Renault-Fahrer fuhr gegen 7.30 Uhr auf die Kreisstraße von Schura kommend in Richtung Weigheim. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern und stieß mit dem entgegenkommenden Fiat eines 38-Jährigen zusammen. Der Renault kam von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.