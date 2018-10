Trossingen Unfall: Auto prallt gegen Baum, Fahrer schwer verletzt

Arbeiten im Bahnhof

Bahn will Pendlern Coworking-Flächen anbieten

Die Deutsche Bahn will Pendlern und Geschäftsreisenden vom nächsten Jahr an in ausgewählten Bahnhöfen Büroarbeitsplätze anbieten. Gegen Geld sollen auch Kunden ohne Fahrkarte Zugang erhalten.