1 Pfarrer Thomas Schmollinger war nicht irgendein Pfarrer, sondern einer mit einem ganz besonderen Humor. Entsprechend lustig und schwungvoll wurde er verabschiedet. Foto: Kohler 16 Jahre lang war Thomas Schmollinger Pfarrer der Seelsorgeeinheit Trossingen-Gunningen-Durchhausen. Jetzt geht seine Reise weiter.







Ihn zieht es ihn nur wenige Kilometer weiter in die Seelsorgeeinheit Neckar-Baar. Mit einem mehr als zweistündigen Gottesdienst, der kirchenmusikalisch auf höchstem Niveau von Kantor Edgar Blaas an der Orgel und seinem Theresienchor, mitgestaltet wurde, wurde Pfarrer Thomas Schmollinger am Samstag verabschiedet.