5 Der Brand brach auf einem Bauernhof in Trossingen aus. Foto: dpa/Silas Stein

In Trossingen ist eine Scheune in der Nacht zum Freitag in Brand geraten. Bei dem Feuer starben mehr als Hundert Kühe. Die Einzelheiten.















Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Trossingen (Landkreis Tuttlingen) sind mehr als 100 Kühe ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, sei eine Scheune in der Nacht zu Freitag in Flammen geraten. Ein paar Tiere konnten den Angaben nach noch fliehen oder wurden von den Einsatzkräften gerettet. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Der Sachschaden dürfte laut Polizei in die Millionenhöhe gehen.

Die Einsatzkräfte waren über Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zuvor hatten mehrere Medien über den Brand berichtet.