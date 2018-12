Trossingen Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Ein 30-Jähriger war mit seinem Ford auf der Ernst-Haller-Straße in Richtung Schura unterwegs. Als er nach links in die Achauerstraße abbiegen wollte, übersah er eine 40-jährige Fußgängerin. Der Ford erfasste die Frau. Die 40-Jährige wurde schwer verletzt in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht.