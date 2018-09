Trossingen Brand zerstört Wohnhaus in Schura

Das Feuer brach kurz nach 21.30 Uhr aus bislang noch nicht geklärter Ursache an dem Haus in der Straße "In Gehren" Feuer aus. Rasch griff es auf den Dachstuhl des Gebäudes über. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Trossingen, die mit 36 Einsatzkräften an den Brandort ausgerückt war, konnte ein Dachstuhlbrand nicht mehr verhindert werden.

Kurz nach Mitternacht hatte die Feuerwehr die letzten Glutnester gelöscht. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen entstand an dem Gebäude Totalschaden in Höhe von etwa 400.000 Euro.

Verletzt wurde niemand. Die beiden Personen, die sich zur Zeit des Brandausbruchs im Gebäude befunden hatten, konnten dieses unversehrt verlassen.