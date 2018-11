Trossingen/Aixheim Frontalzusammenstoß: Frau schwebt in Lebensgefahr

Die 38-Jährige war auf der Kreisstraße von Aixheim in Richtung Trossingen unterwegs. Aufgrund von Übermüdung kam sie mit ihrem Opel-Corsa in einer Linkskurve kurz vor Trossingen auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte der Kleinwagen frontal gegen den entgegenkommenden VW-Bus.

Die 38-Jährige war nach dem Crash nicht mehr in der Lage, selbständig aus ihrem demolierten Auto zu kommen. Die Feuerwehr Trossingen eilte mit 16 Wehrleuten und zwei Fahrzeugen an den Unfallort und half der 38-Jährigen aus ihrem demolierten Corsa. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Die sieben männlichen Insassen des VW-Busses kamen mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser.

Die Opel-Fahrerin war nach bisherigen Erkenntnissen nicht angeschnallt.