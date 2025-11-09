Tropischer Wirbelsturm: Philippinen rüsten sich für Supertaifun Fung-Wong

Nach dem verheerenden Taifun «Kalmaegi» droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt «Fung-Wong» für Zerstörung und erste Tote.
Manila - Gerade erst hat ein Taifun auf den Philippinen Hunderte Menschen in den Tod gerissen - nun zieht ein neuer und noch stärkerer Wirbelsturm auf den Inselstaat zu. "Fung-Wong" sorgte bereits vor seiner Ankunft in dem südostasiatischen Land für heftige Winde und sintflutartige Regenfälle. Mindestens zwei Menschen kamen in den östlichen Provinzen Catanduanes und Samar ums Leben, wie der Katastrophenschutz am Sonntag mitteilte.