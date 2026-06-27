Tropische Nächte: Rekord für wärmste Nacht seit Messbeginn nicht gebrochen

In Bad Bergzabern in Rheinland-Pfalz gab es in den vergangenen Tagen besonders hohe Temperaturen. Jedoch wurde in der Nacht zu Samstag kein Rekord aufgestellt.
Offenbach - Die vergangene Nacht ist nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes nicht die wärmste Nacht in Deutschland seit Beginn der Messungen gewesen. Eine Temperatur von 26,7 Grad sei in Bad Bergzabern erst am Samstagmorgen gegen 8.00 Uhr gemessen worden, sagte ein DWD-Sprecher. Damit sei kein Rekord für die Nacht aufgestellt worden.