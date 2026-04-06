Ein Zyklon zieht auf das Südseeparadies Fidschi zu: Wegen «Vaianu» wurden bereits Schulen und Universitäten geschlossen. Erinnerungen an einen anderen Sturm werden wach.
Suva - Der sich rasch verstärkende Tropensturm "Vaianu" bereitet der Inselgruppe Fidschi im Südpazifik Sorgen. Die Behörden warnen vor Starkregen, Überschwemmungen und heftigem Wind. Vorsorglich bleiben in Abstimmung mit dem Katastrophenschutz landesweit die Schulen und Universitäten geschlossen. Nach Angaben des nationalen Wetterdienstes hat sich der Wirbelsturm innerhalb kurzer Zeit zu einem Zyklon der Kategorie 2 verstärkt - und könnte bis Dienstag weiter an Kraft gewinnen.