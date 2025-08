Das Chikungunya-Virus kommt dem Landkreis Lörrach näher. Im Elsass hat sich ein Mensch mit dem Erreger angesteckt. Es war kein Urlaubsmitbringsel, Experten sprechen daher von einer sogenannten autochthonen Infektion. Das Robert Koch-Institut (RKI) geht davon aus, dass das Virus durch eine Asiatische Tigermücke übertragen wurde.

Im Kreis habe es bislang keinen bestätigten Fall einer autochthonen Übertragung gegeben, erklärt Viviane Moersig, stellvertretende Fachbereichsleiterin Gesundheit, im Landratsamt. Das betreffe auch das Denguefieber – eine Virusinfektion, die hauptsächlich in tropischen und subtropischen Regionen vorkommt.

Überträger sind sowohl die Gelbfiebermücke als auch die Asiatische Tigermücke. Letztere ist hierzulande auf dem Vormarsch.

Übertragung wird wahrscheinlicher

Theoretisch könne es jederzeit zu einer Infektion kommen. Fälle im Südwesten Deutschlands seien demnach nicht mehr ausgeschlossen. Solche Übertragungen würden auch in Baden-Württemberg immer wahrscheinlicher, wie es aus dem Landesgesundheitsministerium heißt. In Baden-Württemberg sind den Gesundheitsbehörden zufolge in diesem Jahr bereits 15 importierte Chikungunya-Fälle gemeldet worden. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es nur drei.

Besonders häufig betroffen seien Reisende, die aus La Réunion und Mauritius zurückkehren, wo derzeit viele Krankheitsfälle registriert werden. Die Gefahr lauert aber auch auf dem französischen Festland, verweist die Moersig auf einen Ausbruch bei Marseille.

Grippeähnliche Symptome und Gelenkschmerzen

Der Fall aus dem Elsass unterstreiche die Bedeutung von Mückenschutz, auch in Deutschland, und die Notwendigkeit, die Ausbreitung der Tigermücke als Überträger zu beobachten, macht Moersig deutlich. Zum aktiven Mückenschutz gehöre auch der Einsatz von Moskitonetzen, und zwar nicht nur in tropischen Ländern. Auch bei Urlauben in Frankreich und Spanien sollten Reisende daran denken.

Das Chikungunya-Virus, das überwiegend in Amerika, Asien und Afrika auftritt, verursacht das gleichnamige Fieber, welches mit grippeähnlichen Symptomen einhergeht. Typisch sind laut Moersig auch Gelenkschmerzen, die über Wochen und Monate anhalten können. Aber auch asymptomatische Verläufe, bei denen die Infizierten keinerlei Beschwerden bemerken, sind möglich.

Die meisten Infizierten erholen sich vollständig, oft schon nach einer Woche. Gefährlicher sei das Virus für Schwangere, Säuglinge und chronisch Kranke. Man könne nur die Symptome behandeln. „Die Krankheiten kommen zu uns“, bringt es die Medizinerin auf den Punkt. Wir erwarten, dass solche Infektionen nicht nur reiseassoziiert sind, sondern auch hierzulande vorkommen.“

Frühzeitige Labortests geben Auskunft

„Die Ärzteschaft in der Region sollte bei Patienten mit unklarem Fieber mit oder ohne Hautausschlag und Gelenkschmerzen auch ohne Reiseanamnese Infektionen wie Chikungunya oder Dengue-Fieber in Betracht ziehen und frühzeitig aussagekräftige Labortests auf diese Erreger anfordern“, heißt es vom RKI. Hausärzte seien jedenfalls sensibilisiert – besonders auch bei Reiserückkehrern, weiß Moersig.

Sie ergänzt: „Wichtig ist der Mückenschutz auch im Fall einer Erkrankung, damit eine weitere Übertragung durch die Tigermücke unterbunden wird.“ Darüber hinaus weist sie darauf hin, sich vor einer Reise gegebenenfalls rechtzeitig impfen zu lassen und den eigenen Impfstatus im Blick zu behalten. Dabei gehe es nicht nur um Tropenkrankheiten, verweist sie auf die Tetanus-Schutzimpfung. Das sei eine wichtige Maßnahme zur Vorbeugung dieser potenziell lebensbedrohlichen Krankheit.

Eine Übersicht über Reisemedizin je nach Ländern bietet die Internetseite des Auswärtigen Amts. Interessierte können dort erfahren, was in eine gut sortierte Reiseapotheke gehört. Zudem informieren Hausärzte und das Gesundheitsamt.