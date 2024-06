Kate und Charles – in geschlossenen Kutschen durch den Regen

Prinzessin bei „Trooping the Colour“

11 Prinzessin Kate kommt mit ihren drei Kindern am Exerzierplatz Horse Guards Parade an. Foto: AFP/HENRY NICHOLLS

Ein halbes Jahr lang war Prinzessin Kate weg aus der Öffentlichkeit. Bei „Trooping the Colour“ zeigt sie sich wieder. Mit ihrer Familie kam sie an der Horse Guards Parade an.









Eigentlich findet „Trooping the Colour“ im Frühsommer statt, weil da das Wetter besser sein soll – doch diese Rechnung ging am Samstagvormittag nicht auf. König Charles III., Königin Camilla, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder mussten in geschlossenen Kutschen im Regen durch Londons Straßen fahren.