Es ist das erste „Trooping the Colour“ zu Ehren von König Charles III. Auch mit 74 lässt sich der britische Monarch es nicht nehmen, zu Pferde an der Militärparade teilzunehmen. Die Bilder.

Etliche Male nahm er teil, aber in diesem Jahr war das „Trooping the Colour“ in London zum ersten Mal zu seinen Ehren: Der britische König Charles III. hat am Samstag hoch zu Ross seine Geburtstagsparade abgenommen.

Auch mit 74 ließ es sich der König nicht nehmen, mit seinem Pferd, der Stute „Noble“ – einem Geschenk der kanadischen „Mounties“ – , an der Parade teilzunehmen. Auch sein Sohn, der Thronfolger Prinz William, seine Schwester Prinzessin Anne und sein Bruder Prinz Edward ritten in der Prozession mit. Die Männer trugen die traditionellen beeindruckenden Bärenfellmützen, die tief in der Stirn sitzen.

Seine Mutter, Queen Elizabeth II., hatte an ihrem 60. Geburtstag 1986 zuletzt reitend an der Parade teilgenommen.

Königin Camilla, Prinzessin Kate und die drei Wales-Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis fuhren in einer Kutsche bei der Parade mit – genauso wie Herzogin Sophie und Prinzessin Annes Mann Timothy Laurence.

Königin Camilla trug ein rotes Jackett, das augenscheinlich von den roten Röcken der Soldaten inspiriert war – schließlich ist sie Ehrenobristin der „Grenadier Guards“. Ungewöhnlich kräftig war die Farbe, in der sich Prinzessin Kate zeigte: Kate trug ein knallgrünes Kostüm mit einem farblich passenden großen Hut – eine ungewöhnliche Wahl für die Prinzessin, die sich in den vergangenen Jahren bei „Trooping the Colour“ meist in pastelligen Tönen zeigte.

Für Kate war es ihr erstes „Trooping the Colour“ als Colonel der „Irish Guards“ – daher ihr grünes Outfit. Grün ist bekanntlich die Farbe Irlands. Am Revers trug die 41-Jährige ein goldenes Kleeblatt.

George, Charlotte und Louis fahren in der Kutsche mit

Die Kleider der Wales-Kinder passten zur roten Uniform ihrer Stiefgroßmutter Camilla: Die achtjährige Charlotte trug ein weißes Matrosenkleid mit roten Details, der neunjährige George und Louis (5) trugen rote Krawatten, Louis eine kurze rote Hose. Es ist erst das zweite Mal, dass die drei Kinder von William und Kate bei „Trooping the Colour“ in der Kutsche mitfahren dürfen – das erste Mal waren sie im vergangenen Jahr beim „Platinum Jubilee“ der im September verstorbenen Queen Elizabeth II. dabei.

Die Prozession mit 1400 Soldaten, 200 Pferden sowie 400 Mitgliedern von Militärkapellen ist ein Höhepunkt im royalen Jahr. Zehntausende versammelten sich entlang der Route, um einen Blick auf das Spektakel und die daran teilnehmenden Royals zu werfen.

Die traditionelle Route führt vom Buckingham Palace über die Londoner Prachtstraße „The Mall“ und von dort zum Exerzierplatz Horse Guards Parade, auf dem der König seine Truppen inspiziert.

Geprägt wird die Veranstaltung durch die Fußsoldaten der Household Division - der königlichen Leibgarde - mit ihren roten Paradeuniformen und Bärenfellmützen.

Überflug über den Buckingham Palace

Abschluss und Höhepunkt von „Trooping the Colour“ ist stets der Überflug von Militärflugzeugen und Hubschraubern der Royal Air Force über den Buckingham Palace, während die Königsfamilie vom Balkon aus der Menge zuwinkt. In diesem Jahr sollte die Flugschau sogar größer ausfallen als sonst, weil sie bei der Krönung von König Charles am 6. Mai wegen schlechten Wetters drastisch verkleinert worden war.

„Trooping the Colour“ findet unabhängig vom tatsächlichen Geburtstag des Monarchen stets im Juni statt, weil das Wetter dann meist am schönsten ist in England. Die Tradition geht zurück bis auf das Jahr 1760.