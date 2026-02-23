Trommeln und Piccolos: Das war der Basler Morgenstreich

In Basel startete am frühen Montagmorgen mit dem weltbekannten Morgenstreich die Fasnacht.
„Morgestraich: Vorwärts, Marsch!“, hieß es auch in diesem Jahr, als pünktlich um vier Uhr morgens die Lichter der Basler Innenstadt erloschen und das närrische Treiben die Oberhand gewann. Umgehend erhellten tausende Laternen zum Klang von Piccolos und Trommeln die Nacht und markierten den Start der Basler Fasnacht 2026. Der weltbekannte Auftakt in die „drey scheenschte Dääg“ lockte bei mildem Wetter erneut zahlreiche Schaulustige aus nah und fern ans Rheinknie.