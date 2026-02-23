Trommeln und Piccolos: Das war der Basler Morgenstreich

„Morgestraich: Vorwärts, Marsch!“, hieß es auch in diesem Jahr, als pünktlich um vier Uhr morgens die Lichter der Basler Innenstadt erloschen und das närrische Treiben die Oberhand gewann. Umgehend erhellten tausende Laternen zum Klang von Piccolos und Trommeln die Nacht und markierten den Start der Basler Fasnacht 2026. Der weltbekannte Auftakt in die „drey scheenschte Dääg“ lockte bei mildem Wetter erneut zahlreiche Schaulustige aus nah und fern ans Rheinknie.

Abertausende Narren zogen von Halt zu Halt durch das Stadtzentrum und nutzten ihre Plattform gleichzeitig, um mit ausgeklügelten Karikaturen auf die aktuelle Weltlage aufmerksam zu machen. Die eigens entworfenen Wagen und Laternen bildeten in verschiedensten Formen ab, was Basel und die Welt derzeit beschäftigt. Besonders einen Mann erwischte es dabei ein ums andere Mal: US-Präsident Donald Trump.

US-Präsident Trump steht immer wieder im Fokus

Ob mit Clownsmaske im Oval Office, als Steckenpferd von Russlands Präsident Wladimir Putin oder als Strippenzieher der Weltpolitik – der 79-Jährige war allgegenwärtig. Immer wieder fand dabei auch die Zahl 39 einen Platz neben dem amerikanischen Staatsoberhaupt. Hintergrund dieser Anspielungen sind die Zölle in Höhe von 39 Prozent, die Trump 2025 nach einem Wut-Telefonat mit der damaligen Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter auf Schweizer Importe verhängte.

Pünktlich um vier Uhr setzten sich die Cliquen in Bewegung. Foto: Hannes Brenneisen

Neben Trump blieben auch die lokalen Vereine und Persönlichkeiten nicht vom närrischen Treiben verschont. So beschwerte sich eine Clique beispielsweise über die beinahe endlos erscheinenden Bauzonen im Stadtgebiet, bevor die darauffolgende Laterne humorvoll anmerkte, dass die größte Baustelle der Stadt die Offensive des heimischen Fußballvereins FC Basel sei.

Rätz-Clique nimmt Hobby Horsing aufs Korn

Einer, der den Morgenstreich schon lange miterlebt, ist Stephan Schotz. Seit 1996 ist er Teil der traditionsreichen Rätz-Clique, die vor 103 Jahren in Basel gegründet wurde. „Der Morgenstreich ist für mich so besonders, weil man einfach weiß, dass die Fasnacht jetzt losgeht. Man trifft viele Freunde und Bekannte wieder und kann inmitten der Stadt für drei Tage loslassen“, erklärt Schotz.

US-Präsident Donald Trump ist Thema an der Basler Fasnacht 2026. Foto: Brenneisen

Auch die Rätz hat sich selbstverständlich bestens auf die heimische Fasnacht vorbereitet und nutzte die Trendsportart „Hobby Horsing“, um Figuren der Weltgeschichte und -politik aufs Korn zu nehmen. So zierten neben Napoleon und Lucky Luke auch Wladimir Putin und Donald Trump ihr Sujet.

Lichtermeer läutet dreitägige Fasnacht ein

Als gegen sechs Uhr langsam, aber sicher, das Morgengrauen über Basel hereinbrach und die Fasnächtler ihren Marsch beendet hatten, kehrte auf den Straßen der Innenstadt für eine kurze Weile ein Hauch von Ruhe ein. Der Morgenstreich war mit seinem einzigartigen Lichtermeer auch in diesem Jahr wieder ein gelungener Auftakt.