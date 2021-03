Hunderte demonstrieren in Balingen gegen Corona-Schutzmaßnahmen

5 Lautstark machen die Demonstranten beim "Frühlingserwachen" in der Innenstadt auf ihre Anliegen aufmerksam. Foto: Ungureanu

Die "Freunde der Freiheit"/Lichterspaziergänger/Autokorso-Fahrer/Querdenker haben sich am Samstagabend auf dem Balinger Marktplatz zum "Frühlingserwachen" getroffen – mit Tröten, Trillerpfeifen, Trommeln, lauten Rufen und etwas Pöbelei gegen die Presse.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Balingen - "Wir waren niemals fort, wir haben einen neuen Anlauf genommen", sagt der Veranstalter und verweist auf die Auflagen, unter anderem die Maskenpflicht, die eingehalten werden müssten, aber "wir sind da dran".

Die eigenen Ordner sind in weißen Westen unterwegs, Polizei und Ordnungsamt sind mit großem Aufgebot vor Ort, und die Menschen, die sich auf dem Marktplatz versammelt haben, fordern mit Plakaten und Schildern "Umarmungen statt Wasserwerfer", "Frühlingsfest statt Fake-Pandemie", "Freie Meinung statt Zensur", "Omas Hand berühren statt Plexiglas". Derweil zitiert der Redner von Goethe bis hin zu Pablo Neruda und Angela Merkel, um die Forderungen zu verdeutlichen: "Aufstehen und Wehren." Die Corona-Maßnahmen seien sofort zu beenden, weil sie nicht begründet werden könnten, sagt der Redner und spricht von einer "vorsätzlichen Zerstörung der Gesellschaft". Ach ja, und der PCR-Test sei auch unbrauchbar, um Viren nachzuweisen. Das wolle man vor Gericht beweisen.

"Mittel zur Panikmache"

Corona? Nur das Infektionsniveau einer normalen Grippe, werde aber "zur hochgefährlichen Krankheit aufgebauscht". Ein "Mittel zur Panikmache" eben. Die Masken? Sowieso für die Katz. "Wie lange wollt ihr noch zusehen?" Die Demonstranten geben Antwort mit ihren Tröten und Trillerpfeifen. Fast wie beim Fußball. Die "gleichgeschalteten Qualitätsmedien"? Die würden alle rechtschaffenen Menschen "im Würgegriff der Angst halten" und sie zwingen, den "Maulkorb zu tragen, der uns krank macht". Unwillkürlich fällt einem dabei auch ein Zitat ein: "Die gefährlichsten Unwahrheiten sind Wahrheiten, leicht entstellt", schrieb Kurt Tucholsky. Auch ein Journalist.

Lesen Sie auch: Corona-Demo - Verwaltungsgericht bestätigt Auflagen der Stadtverwaltung

"Glaube wenig, denke selbst", steht auf einem Schild. Der, der nach einem Samba von Sänger Angelo ans Mikrofon kommt, bezeichnet sich nicht als Quer-, sondern als "Geradeausdenker": René Nieland, der Vordenker der Kreuz-und-quer-Denker, vergleicht das Risiko, sich mit Corona zu infizieren, mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein Asteroid die Erde trifft, schimpft unflätig auf die lokalen Zeitungen, vermengt Verschwörungstheorien mit Reichsbürger-Ideologie, streitet die Rechtmäßigkeit von Wahlen und Gesetzen ab: Die seien "nichtig", erklärt er. Lediglich "Verordnungen". Und dann ruft er dazu auf, den "Schwur der Jesuiten" zu lesen: "Dann wisst ihr, wer euch beherrscht." Und verspricht: "Wir gehen gemeinsam einen Weg ins Licht, nicht in die Dunkelheit." Manche klatschen, manche rufen, manche tröten. Aber dann kommt ein Demonstrant herüber und sagt: "Was der erzählt hat, ist nicht die Meinung von all diesen Leuten hier." Irgendwie beruhigend.

Verstöße gegen Maskenpflicht

Wieder ein Lied, dann startet der Umzug durch die Stadt, mit Fackeln, Trommeln, Pfeifen und Tröten. Viele Kinder sind dabei. Laute Rufe nach Frieden und Freiheit tönen durch Friedrich- und Wilhelmstraße zurück zum Marktplatz. 250 Demonstranten hat die Polizei gezählt, 330 waren es laut Veranstalter. Auch aus anderen Landkreisen waren welche angereist. Zum Schluss gibt’s noch ein kleines Extra: Carsten Wölki liest den Text einer österreichischen Journalistin. Die sogenannte Pandemie werde künstlich am Leben erhalten, heißt es da. Die Regierung habe kein Interesse an einem Ende, sie wolle nur Zeit gewinnen. Da gebe es keine Logik, nur Willkür. Alles mit dem Ziel, die Menschen klein zu machen vor dem "GreatReset". Dem Neustart. Und wehe, wer sich impfen lasse: Die Geimpften würden danach zur größten Gefahr. Klar, Bill Gates sei da auch involviert. Ob man nach der Impfung tatsächlich seine Stimme hört?

Aus Sicht der Polizei, die die Veranstaltung um 20.30 Uhr beendete, hielt sich alles weitgehend im Rahmen: Zwei Platzverweise gab es, ein Mann sei in Gewahrsam genommen worden, sagte Einsatzleiter Hans-Georg Buckenmaier. Bei der Festnahme habe er sich massiv zur Wehr gesetzt. Ach ja, und einige Demonstranten seien angesprochen worden wegen fehlenden Mund-Nasen-Schutzes.