4 Ein buntes Angebot nach dem Entrümpeln des Kellers bieten die beiden Junior-Händler Kai und Jan aus Schönwald. Foto: Heimpel

Ein voller Erfolg war nach zwei Jahren Pause wieder der Furtwanger Trödlermarkt mit Stadtfest. Selbst mit dem Wetter hatte man Glück. Denn statt des angesagten Regens gab es erst am späten Nachmittag ein paar Schauer, die keine große Rolle spielten.















Furtwangen - Der Furtwanger Trödlermarkt, wohl der größte Flohmarkt in ganz Südbaden, wurde seiner Rolle als Traditionsveranstaltung wieder voll gerecht. Im kommenden Jahr kann der Trödlermarkt übrigens sein 50-jähriges Jubiläum feiern. Denn 1973 wurde er anlässlich der Feiern zu 100 Jahre Stadtrecht Furtwangen ins Leben gerufen. Aktiv war hier, wie bei der Gründung der Uhrenmesse, die ebenfalls am Samstag stattfand, die Narrenzunft.

Das Wetter hatte insofern einen Einfluss auf den Trödlermarkt, dass einige der angemeldeten Händler nach den schlechten Prognosen und vor allem den starken Niederschlägen im weiteren Umkreis, von den Furtwangen verschont blieb, gar nicht angereist waren, wie Eveline Kimmig, die vonseiten der Stadtverwaltung für die Organisation und Platzvergabe zuständig ist, berichtete. Dabei sei der Aufbau so ruhig und reibungslos abgelaufen wie schon seit Jahren nicht mehr.

Gezielte Suche nach Sammlerstücken

Am Vormittag war der Trödlermarkt gut besucht, es gab aber noch nicht den großen Ansturm. Die Händler äußerten sich dazu aber eher positiv. Denn die Besucher am Vormittag waren gezielt auf der Suche nach Sammlerstücken oder Artikeln für den Haushalt. Hier habe es durch die etwas geringere Besucherzahl deutlich intensivere Gespräche und mehr Interesse gegeben. Ab dem Mittag füllte sich dann das Marktgelände von der Robert-Gerwig-Straße über den Marktplatz und die Bismarckstraße bis zur Wilhelmstraße mit Besucherscharen.

Auch das Angebot war wieder gewohnt breit gefächert. Kinder und Familien, die ihre Keller leergeräumt hatten, um ihr Taschengeld aufzubessern, waren genauso vertreten wie professionelle Antiquitäten-Händler mit richtigen Schmuckstücken. Und so konnte jeder Besucher das finden, was er gesucht hatte: vom Kochtopf über das Computerspiel bis zur historischen Vitrine fürs Wohnzimmer. Auch der Vorsitzende der ARGE Trödlermarkt mit Stadtfest, Christof Winker, zog eine durchweg positive Bilanz zur Veranstaltung.

Kulinarische Verpflegung dank Stadtfest

Bis in den Nachmittag hinein blieb das Wetter trocken. Dann setzte für eine gewisse Zeit der Regen ein, allerdings sehr langsam. Die Händler hatten also problemlos die Gelegenheit, ihre Stände in Ruhe abzubauen. Ein wichtiges Zusatzangebot für die Besucher beim Trödlermarkt ist natürlich das breite kulinarische Angebot beim Stadtfest, dass damit auch wieder direkt von der großen Besucherschar beim Markt profitierte.

Umzugspläne kollidieren mit Trödlermarkt

Eine Anekdote hatte Eveline Kimmig noch zu erzählen: Nur wenige Stunden vor dem Beginn des Trödlermarkts erhielt sie am Freitagabend den Anruf eines Studenten. Dieser war offensichtlich ziemlich verunsichert, weil er am Samstag in der Wilhelmstraße umziehen wollte. Vom Trödlermarkt und den Sperrungen hatte er gerade erst erfahren, obwohl seit Wochen darüber berichtet wurde und die Halteverbotsschilder bereits seit Mittwoch standen. Kimmig musste ihm dann deutlich machen, dass während des Trödlermarkts kein Umzugslastwagen in die Wilhelmstraße einfahren kann, er müsse andere Möglichkeiten einplanen. So etwas sei ihr in den vielen Jahren noch nie passiert, merkte sie an.