Trockenheit in VS

3 Regelmäßig überprüft werden die Bäume in den Ringanlagen in Villingen. Zuletzt fand eine Kontrolle im Juli 2022 statt. Foto: Neß

Nachdem vergangene Woche der Ast eines Baumes im Romäusring heruntergebrochen ist, sind noch viele Fragen offen. Eine erst im Juli durchgeführte Kontrolle des Baumes war ohne Auffälligkeiten – und auch sonst nimmt die Stadt den Baumbestand regelmäßig unter die Lupe.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Mit einem Schrecken davon gekommen sind vergangene Woche die Insassen eines Autos im Romäusring in Villingen. Der Ast eines Baumes ist an einer der großen Esche gegenüber des Theaters am Ring abgebrochen, hat einen darunter liegenden Stämmling abgerissen und ist auf die Windschutzscheibe eines Autos gekracht. Die Insassen des Autos sind unbeschadet davon gekommen – keiner will sich ausmalen, was hätte Schlimmeres passieren können.