Ausflügler und Wanderer sollten an Fronleichnam in Teilen Baden-Württembergs auf der Hut sein: Gemäß den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erhöht sich die Waldbrandgefahr in weiten Teilen des Schwarzwaldes am Donnerstag auf die zweithöchste Warnstufe. Außerdem sind auch Oberschwaben, der Bodenseeraum und Teile der Schwäbischen Alb betroffen.

Bereits am Montag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wald im Schwarzwald aus. Laut Polizei brannte in Höchenschwand (Landkreis Waldshut) eine Fläche von rund 30 Quadratmetern. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine Ausbreitung verhindern. Die Ursache für den Brand ist laut Polizei noch unklar.