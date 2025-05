Bei Sonnenschein, aber leichtem Wind, wurde die Saison im Trossinger Naturbad am Sonntag eröffnet.

Die Stadtmusik Trossingen, unter der Leitung von Oliver Helbich, sorgte mit flotter Blasmusik für Volksfeststimmung. Das Troase-Kiosk und die DLRG sorgten für die Bewirtung der Besucher, die vom Troase-Mitarbeiterteam Daniel Sasse, Werner Strom und Mario Schneider mit einem freundlichen „Hallo“ begrüßt wurden. Von vielen treuen Stammgästen war immer wieder zu hören „endlich wieder Troasezeit“.

Lesen Sie auch

„Wir feiern heute eigentlich drei Dinge“, betonte Bürgermeisterin Susanne Irion mit Blick auf das Naturbad Troase, das in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen hat, und zur traditionellen Saisoneröffnung mit Fassanstich und Freibier auch freien Eintritt für alle Besucher gewährt.

Außerdem fiel an diesem Tag parallel zu Saisoneröffnung auch der Startschuss zum Trossinger Stadtradeln. „Die Troase ist uns etwas wert“, so die Bürgermeisterin „sie ist ein toller Ort, um sich fit zu halten und Zeit zu verbringen“. Überhaupt werde schwimmen immer wichtiger, denn „viele Kinder können heutzutage nicht mehr schwimmen“.

Für die Sicherheit der Badegäste gebe es im Naturbad Menschen, die „Tag für Tag am Beckenrand stehen und schauen, dass niemand zu Schaden kommt“, sagte sie mit Blick auf das Team. Nicht zu vergessen sei die DLRG-Ortsgruppe Trossingen, ohne die das Naturbad nicht aufrechterhalten werde könnte.

DLRG nicht wegzudenken

Das DLRG verrichte jeden Sommer viele Aufsichten. „Ich hoffe auf eine gute und sonnige Saison“, sagte die Bürgermeisterin und: „Top, die Wette gilt – die Zielmarke an Badegästen ist dieses Jahr bei 40 000.“ Was wirklich wünschenswert wäre für das einzige Naturbad in der weiten Region und der bundesweit längsten Rutsche in einem Naturbad.

Die Mittel der Stadt Trossingen mit einem Haushaltsvolumen von 72 Millionen Euro seien knapp, doch werde die Stadt Trossingen weiterhin den jährlichen Abmangel in Höhe von zuletzt 400 000 Euro stemmen, denn auch die Eintrittspreise, die in diesem Jahr erhöht wurden, reichen bei weitem nicht für eine Kostendeckung.

Die Wassertemperatur hatte am späten Sonntagvormittag lediglich 14 Grad Celsius, was aber für die ersten Badegäste kein Grund war, sich nicht ins 50 Meter lange Schwimmerbecken zu stürzen. Doch warum?

Cooles Feeling

Die beiden zehnjährigen Freundinnen Clara Mertmann und Jennica Gu aus Villingen wussten warum, „weil es einfach cool ist“. Clara ergänzte „weil ich die Troase so mag, wir kommen immer hier her“. Wie jedes Jahr zählte auch Alexander Kracht zu den ersten Troase-Schwimmern, allerdings gab es für ihn einen Temperaturschock „gestern war ich noch im Hallenbad in Aldingen bei 28 Grad Wassertemperatur, heute habe ich in der Troase gerade mal die Hälfte, aber es geht“.

Anschwimmen in der Troase bei gerade mal 14 Grad Celsius Wassertemperatur . Foto: Ingrid Kohler

Auch Gemeinderat Jürgen Vosseler war wie jedes Jahr bei den ersten am Start und schwärmte geradezu von „Karibikfeeling“ im türkisgrünen Naturbadwasser. Reinhard Schnell ergänzte in diesem Jahr das mutige Männertrio und Bürgermeisterin Susanne Irion kommentierte „es ist doch schon toll im Wasser, wenn es kein Eis mehr hat“.