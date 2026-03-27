Triumvirat: Lahrer Bürgermeister wollen an einem Strang ziehen – aber wohin?

Wer die Stadt Lahr voranbringen will, muss sich zunächst auf eine Richtung einigen, meint unser Autor.

Drei Männer, ein Ziel: die Stadt Lahr voranbringen. Diesen Eindruck versuchten Markus Ibert, Guido Schöneboom und Tilman Petters zu wecken. Beim Frühlingsempfang setzten sie sich gemeinsam auf die Bühne, bei der Wiederwahl Schönebooms am Tag darauf beteuerten sie ihre Arbeit als Team. Sie werden damit nicht alle Zweifel an der Stimmung innerhalb des Lahrer Triumvirats beseitigt haben. Viel wichtiger ist aber auch die Frage: Wenn sie tatsächlich an einem Strang ziehen – wohin führt der Weg?

„Wirtschaftsstandort Lahr“, „Vielfalt im Quadrat“, „Genussstadt“, „Sportstadt“ – das alles sind Bezeichnungen, die Lahr gerne für sich beansprucht. Zum Teil zurecht, denn Lahr hat in jeder dieser Sparten etwas zu bieten. Doch es fehlt jeweils an der letzten Überzeugung.

Fangen wir bei der Wirtschaft an. Ein riesiges Gewerbegebiet, ein Gründerzentrum – das kann sich sehen lassen. Aber im Schatten von Europa-Park und Herrenknecht fehlt das große Zugpferd. Amazon wird es nicht – den Konzern zieht es nach Ettenheim.

Auf die mehr als 100 Nationen und die geleistete Integrationsarbeit wird im Rahmen der Vielfalt immer gern verwiesen. Doch Menschen mit Migrationshintergrund sind im Gemeinderat noch immer unterrepräsentiert. Und der Interkulturelle Beirat wartet auf seine Aufwertung.

Frage nach der Lahrer Identität

Genießen wiederum kann man in Lahr sehr gut. Weinbar, Breisgau-Spritztour, kulinarische Führungen – das geht in die richtige Richtung. Doch eine Genussstadt braucht Touristen – nicht nur zur Chrysan-thema. Wie holt man die ran? Beim Surfpark wartet man schon länger auf Neuigkeiten.

Und was ist mit der Sportstadt? Wie viel Talent in Lahr schlummert, war beim Frühlingsempfang zu sehen. Auch hat man das Landeskinderturnfest ergattern können. In einer Sportstadt dürften aber eine Sport-Kita oder der Sportpark Dammenmühle gar nicht erst zur Diskussion stehen.

So bleibt die Frage nach der Lahrer Identität offen. Ein bisschen was von allem, aber nichts so richtig, könnte man meinen. Und so sollte der Lösungsansatz lauten: Wer an einem Strang ziehen will, muss sich zunächst auf die Richtung einigen.