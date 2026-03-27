Triumvirat: Lahrer Bürgermeister wollen an einem Strang ziehen – aber wohin?

Wer die Stadt Lahr voranbringen will, muss sich zunächst auf eine Richtung einigen, meint unser Autor.
Drei Männer, ein Ziel: die Stadt Lahr voranbringen. Diesen Eindruck versuchten Markus Ibert, Guido Schöneboom und Tilman Petters zu wecken. Beim Frühlingsempfang setzten sie sich gemeinsam auf die Bühne, bei der Wiederwahl Schönebooms am Tag darauf beteuerten sie ihre Arbeit als Team. Sie werden damit nicht alle Zweifel an der Stimmung innerhalb des Lahrer Triumvirats beseitigt haben. Viel wichtiger ist aber auch die Frage: Wenn sie tatsächlich an einem Strang ziehen – wohin führt der Weg?