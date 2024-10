Triumph mit New York: Basketballerinnen Fiebich und Sabally feiern WNBA-Titel

3 Die New York Liberty gewannen zum ersten Mal die WNBA-Meisterschaft. Foto: Pamela Smith/AP/dpa

Die deutschen Basketballerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally sind Meisterinnen in der WNBA. Beim Final-Triumph mit New York Liberty waren die Nationalspielerinnen in einem Krimi mitentscheidend.









New York - Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben die Meisterschaft in der WNBA gewonnen. Das Duo setzte sich mit New York Liberty im entscheidenden fünften Endspiel der nordamerikanischen Eliteliga zuhause mit 67:62 (27:34, 60:60) nach Verlängerung gegen die Minnesota Lynx durch. Die Deutschen waren dabei in einem spannenden Finish mitentscheidend für den Triumph, erzielten sie doch fünf der sieben New-York-Punkte in der Verlängerung.