Tritte und Schläge auf dem Schulhof: Streit eskaliert am Rande der St. Georgener Ausbildungsmesse

Gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung – nach einer heftigen Auseinandersetzung am Rande der Berufs- und Ausbildungsmesse in St. Georgen ermittelt nun die Polizei.
Es müssen unschöne Szenen gewesen sein, die sich am Donnerstag vergangener Woche auf dem Schulhof des Bildungszentrums auf dem St. Georgener Roßberg abspielten. In der nahe gelegenen Stadthalle informierten sich Schüler vor ihrem Einstieg ins Berufsleben im Zuge der Berufs- und Ausbildungsmesse in entspannter Atmosphäre über ihre Möglichkeiten nach dem Schulabschluss. Keine hundert Meter weiter kochte die Stimmung über.