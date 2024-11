Tristan und Isolde: Suche nach Wahrheit führt im Theaterstück zur Liebe

1 Das Theater Pforzheim tritt mit dem Tanzstück Tristan und Isolde beim Theaterring im Bärensaal auf. Foto: Andrea D’Aquino

Das Theater Pforzheim ist am Samstag, 23. November, um 19.30 Uhr mit dem Tanzstück Tristan und Isolde beim Theaterring im Bärensaal zu Gast.









Das Theaterstück ist voller Tanzeinlagen und beleuchtet die Frage, was Wahrheit ist: Was ist die eine Wahrheit, für die zwei Menschen das Meer überquert haben, von Irland nach Cornwall, über die stürmische keltische See? Die eine Wahrheit einer Königin und eines Ritters, für die sie die ganze Welt anrufen, dass diese sie bezeugen möge! Die Wahrheit, dieses unmögliche, blitzartige Ereignis, nach dem nichts mehr so ist, wie es vorher war, und keiner einfach weiter machen kann wie bisher, ohne zum Verräter zu werden!

Mittelalterlicher Roman Das Theaterstück gelangt dann schließlich zur Antwort, dass diese Wahrheit die Liebe ist, die Liebe zwischen Tristan und Isolde. Bei alledem befinden sich die Zuschauer in einer alten Sage, einem hochmittelalterlichen Minneroman, doch vor allem erleben sie jene Oper im Werk Richard Wagners, in der die Liebe als etwas Heroisches und Kosmisches alle Logik der Konventionen, der Identität, von Algorithmen und Konsum überschreitet. Lesen Sie auch Guido Markowitz widmet sich der Herausforderung, im Dialog zwischen der Sagenwelt und der Komposition Wagners ein Tanzstück zu erschaffen, das die Bedeutung der Wahrheit und der Liebe für den heutigen Menschen ausleuchten will. So wie Wahrheit und Verrat alle Felder der Wissenschaft, der Politik, der Kunst und eben auch der Liebe in atemlosem Zwiespalt halten, wagt er sich mit einem Sänger und einer Sängerin, der Badischen Philharmonie Pforzheim und seinem gefeierten Tanzensemble in eine Welt vieler Ebenen. Diese Ebenen umfassen den Körper, die Musik und Sprache sowie den Gesang. Alle Elemente setzen gemeinsam die Heldengeschichte der Liebe in Bewegung. Es handelt sicht um eine Geschichte des Kampfes von Anerkennung und Abhängigkeit, von Leidenschaft, Erotik, Alchemie und Geist. Bezug von Karten Für das Tanzstück gibt es einen freien Kartenvorverkauf. Onlinetickets gibt es unter www.schramberg.de/theaterring. Außerdem auch beim Bürgerservice im Rathaus Schramberg und den üblichen Vorverkaufsstellen der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Einführung zum Theaterstück findet bereits um 18.45 Uhr im Foyer des Bärensaals statt.