SV Gruol will mit SV Erlaheim schlagkräftige Truppe bilden

1 Die drei neuen ersten Vorsitzenden des SV Gruol (von links): Christian Krampulz, Matthias Illi und Björn Siebert. Foto: Bäurle

Der SV Gruol wird nun von einem Triumvirat geführt. Bei der Generalversammlung am vergangenen Freitag wählten die Mitglieder Matthias Illi, Christian Krampulz und Björn Siebert zu gleichberechtigten ersten Vorsitzenden.

Haigerloch-Gruol - Illi ist künftig für den Bereich Wirtschaft zuständig, Krampulz für den Bereich Sport und Siebert für die Organisation. Schon im Januar 2020 war der bisherige Vereinschef Jochen Gihr nicht mehr zur Wahl angetreten, weil wegen Corona keine Versammlungen möglich waren, musste jedoch "Vize" Björn Siebert die Geschicke des Vereins kommissarisch lenken.

Ende des vergangenen Jahres traf der SV Gruol eine wegweisende Entscheidung: Mit dem SV Erlaheim einige man sich auf die Bildung einer Spielgemeinschaft. Diese wird nach der Sommerpause, also zur Saison 2021/2022, als SGM Gruol/Erlaheim an den Start gehen.

Auch Matthias Illi, Leiter der Sparte Fußball, ging auf die Gründung der SGM ein. Es ist aus seiner Sicht "der richtige Schritt", um auf Dauer konkurrenzfähig bleiben zu können. Sein Rückblick war ebenfalls von der Pandemie geprägt. Illi blickte auf die Teilnahme am Hallencup 2020 in Empfingen und den Halleneyachpokal in Haigerloch zurück, bei dem der SV Gruol Zweiter wurde.

Beim Abbruch der Saison 2019/2020 habe die erste Mannschaft auf Platz zehn in der Bezirksliga gestanden. Im Sommer 2020 sei dann der Trainerwechsel von Werner Hagenlocher auf Denis Gonszcz erfolgt. "Eine super Lösung", befand Illi.

Aufgrund von Abgängen und Verletzungen sei man mit einem schmalen Kader in die Runde 2020/2021 gestartet, deshalb sei es von Beginn an gegen den Abstieg gegangen. Beim Abbruch der Runde im Herbst 2020 stand der SV Gruol mit acht Punkten aus neun Spielen da.

Trainer gewechselt

Ein Jahr vor der ersten hatte bereits die zweite Mannschaft den Trainer gewechselt: Matthias Illi übernahm den Job von Edgar Klingler. Das Team spielte eine tolle Saison 19/20 in der Kreisliga B und sammelte vor dem Abbruch im vergangenen Frühjahr 19 Punkte aus elf Spielen. Zu Beginn der Saison 20/21 hatte man dagegen mit Personalproblemen zu kämpfen und stand vor dem erneuten Abbruch der Runde auf Platz neun unter elf Teams.

Christian Krampulz, der anstelle von Denny Schmid den Jugendleiterbericht vorlas, berichtete über die Aktivitäten der Bambini, sowie der E- und F-Jugendlichen des SV Gruol. Ab der D-Jugend bildet man gemeinsame Mannschaften mit den anderen Haigerlocher Fußballvereinen. Higlight: die C-Jugend holte 2020 den Bezirkspokal.

Wegen Corona hatte Schriftführer Tobias Rupp wenig übers Jahr 2020 zu berichten. Lediglich ein Jugendturnier in der Witthauhalle in Haigerloch habe man noch ausrichten können, im Sommer war zudem eine kleine Hockete vor dem Sportheim erlaubt. Nach dem Abbruch der Spielrunde 2020/2021 wurden dann alle Aktivitäten eingestellt.

Den Kassenbericht von Florian Schön trug Sven Schiebel vor. Er vermeldete ein kleines Plus und verwies auf einen guten Gesamtetat. Kassenprüferin Andrea Flaiz lobte Schöns Arbeit. Ortsvorsteher Reiner Schullian führte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft herbei.