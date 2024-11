Trio Kawa in Erlaheim

1 Die drei stimmgewaltigen Sänger begeisterten das Publikum mit weltlichen und geistlichen Liedern. Foto: Willy Schreiber

Das „Trio Kawa“ singt im Gottesdienst in St. Silvester in Erlaheim und reißt sein Publikum mit. Die Sänger sammeln Spenden für ein Projekt in ihrer Heimat Uganda.









Nicht Orgelmusik wie sonst üblich, sondern drei junge Männer aus Uganda, begleiteten am Sonntag den Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Silvester in Erlaheim: Das Gesangstrio „Kawa“ gestaltete mit hervorragenden Stimmen den feierlichen Gottesdienst zusammen mit Pfarrer Augusty.