In Nagold gibt es bald kostenlos Wasser

1 Bei hohen Temperaturen ist es besonders wichtig, genug Wasser zu trinken. Nagold baut jetzt drei Trinkwasserbrunnen auf. Foto: BreakDownPictures+stux auf pixabay/Fotomontage Helber

Die Stadt plant drei öffentliche Trinkwasserbrunnen in Nagold aufzustellen. Dort kann sich jeder Besucher an dem frischen Nass bedienen. Damit kommt die Kommune auch einer gesetzlichen Verpflichtung nach.









Das ging schnell. Erst in der Mai-Sitzung hatte sich CDU-Stadträtin Monika Wehrstein vehement für Trinkwasserbrunnen in der Stadt eingesetzt. Unter anderem hatte sie auf den Klimawandel verwiesen, auf immer heißere Sommer und wie wichtig es da sei, den Besuchern in der Stadt kostenfrei Trinkwasser anzubieten.