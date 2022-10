2 Das Dampfbad und der Sole-Geysir wurden vorsorglich außer Betrieb genommen. Foto: Kur und Bäder GmbH

Die aktuelle Trinkwasserproblematik in Bad Dürrheim zieht Kreise. Auch das Solemar hat entsprechend reagiert. Auswirkungen gibt es offensichtlich auch auf die Backtheken mancher Lebensmittelhändler.















Link kopiert

Bad Dürrheim - In den Sozialen Medien wird diskutiert, dass in den Backtheken von Kaufland und Lidl in Bad Dürrheim kein frisches Brot mehr angeboten werden könne, sondern lediglich noch Auftauware.

Ein Nutzer postet sogar ein Bild, das die Situation im Lidl zeigen soll. Darauf ist zu lesen: "Liebe Kunden, aufgrund verunreinigten Wassers in Bad Dürrheim ist es uns nicht gestattet, zu backen! Wir bitten um Verständnis." Außerdem wird betont: "Auftauware ist vom Verkaufsverbot nicht betroffen."

Unsere Redaktion hakte bei Lidl und Kaufland nach. Lidl vertröstete auf eine "zeitnahe Rückmeldung", die bis Redaktionsschluss allerdings nicht vorlag. Kaufland hingegen erklärt: "An unserem Backshop in unserer Bad Dürrheimer Filiale finden unser Kunden nach wie vor die gewohnte große Auswahl an frischem Brot und frischen Brötchen. Bezüglich der Trinkwasserverunreinigung im Bad Dürrheimer Stadtgebiet setzen wir selbstverständlich alle Anweisungen der Behörden um", informiert Alisa Götzinger von der Kaufland Unternehmenskommunikation schriftlich.

"Die Regale sind leer"

Eine Aussage in den Sozialen Medien vom Montag gibt dieser Stellungnahme recht: "Ich habe heute Morgen bei Kaufland noch Brot bekommen. Da war alles voll!", heißt es da in einem Post. Für den Lidl in Bad Dürrheim hingegen schreibt eine andere Frau: "Ja, die Regale sind leer." Wiederum eine andere Frau, die sich als Mitarbeiterin eines Discounters ausgibt, schreibt in den Sozialen Medien, dass beim Reinigen von Ofen und Arbeitsfläche in der Backstube Wasser verwendet werde. Vielleicht liege es daran, dass nicht mehr gebacken werden könne.

In einer Pressemitteilung vom vergangenen Freitag hatte die Stadtverwaltung Bad Dürrheim informiert, dass das Abkochgebot "mindestens" bis Mittwoch, 12. Oktober, gelte. Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung, bis wann genau nun die Sicherheitsmaßnahmen in Kraft blieben, war bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Dampfbad und Sole-Geysir vorsorglich außer Betrieb genommen

Geantwortet hat hingegen die Kur und Bäder GmbH bezüglich des Solemars. "Wie andere Einrichtungen und Haushalte, ist auch das Solemar betroffen. Der grundsätzliche Betrieb des Solemars ist davon allerdings nicht betroffen", betont Monica Balog, Assistentin der Kur- und Bäder-Geschäftsführung. "In enger und direkter Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurden alle notwendigen Schritte und Maßnahmen eingeleitet. Mit Hilfe von Hinweisschildern weisen wir unsere Gäste auf die Trinkwasserverunreinigung hin", schreibt Balog weiter. Händewaschen und Duschen sei weiterhin ohne Bedenken möglich. "Das Dampfbad und der Sole-Geysir wurden vorsorglich außer Betrieb genommen. Auch werden Kaffeemaschinen, die mit Trinkwasser befüllt werden, vorerst nicht bedient", merkt Balog an. "Ansonsten sind keine weiteren Einschränkungen vorhanden."