Man kennt es aus dem Süden: Trinkwasserspender stehen an jeder Ecke im öffentlichen Raum. Man muss sich nur hinstellen, einen Hebel oder ein Fußpedal bedienen und schon sprudelt herrlich frisches Nass aus dem Hahn.

Und ja, auch in Villingen-Schwenningen gibt es sie, die Trinkwasserbrunnen. Sie sind zwar unter den doppelstädtischen Brunnen – es gibt 20 in Schwenningen und fast 40 in Villingen – in der Unterzahl, aber wer sie sucht, wird fündig.

Hier gibt es Trinkwasser

So erläuterte Daniela Dietrich, Abteilungsleiterin Marketing bei den SVS, auf Nachfrage unserer Redaktion beispielsweise, wo welche außerhalb des Stadtgebiets zu finden sind. Insgesamt betreiben die Stadtwerke drei Trinkwasserbrunnen: Eine Entnahmestelle ist am Hochbehälter Hammerhalde in Villingen zu finden, Trinkwasser gibt es auch am Hochbehälter zwischen Pfaffenweiler und Rietheim, und der dritte Trinkwasserbrunnen steht auf der Möglingshöhe in Richtung Bahnhof in Schwenningen. „Die Trinkwasserstellen sind kostenlos und bieten gerade an diesen heißen Tagen eine willkommene Erfrischung“, erklärt Dietrich.

Ulrike Merkle von den Grünen regte am Mittwochabend im Verwaltungsausschuss an, öffentliche Trinkwasserbrunnen in der Stadt aufzustellen. Ganz so einfach ist das zwar offenbar nicht, doch sie fand dennoch ein offenes Ohr: Die Stadtverwaltung bekräftigte, man werde, wo immer Arbeiten an Grünanlagen getätigt werden und zugleich ein Zugang zu einer Trinkwasserleitung verläuft, nach und nach solche Trinkwasserstellen in VS einrichten.

Ein ernüchternder Selbstversuch

Ein vernichtendes Urteil musste allerdings der SPD-Fraktionssprecher Nicola Schurr fällen, denn auch bei ihm stand das Thema Trinkwasserbrunnen für VS schon auf der Agenda: „Die SPD hat sogar einen Antrag dazu in Vorbereitung“, ließ er wissen. Und auch, dass er sich schon kundig gemacht und die Trinkwasserbrunnen aufgesucht habe. Mit ernüchterndem Ergebnis: „Die, die es gibt, sind nicht offen – es kommt kein Wasser raus!“